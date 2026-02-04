Κουτσούμπας:-«Υποκρύπτει-πολιτική-σκοπιμότητα-η-μήνυση-του-Κ.-Πλεύρη-εις-βάρος-μου»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απέρριψε το αίτημα για άρση της ασυλίας του, χαρακτηρίζοντας τη σχετική μήνυση από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη ως πολιτικά στοχευμένη και ψευδή.

Διετύπωσε σοβαρά ερωτηματικά για τη στάση της Δικαιοσύνης που προώθησε τη συγκεκριμένη κατηγορία στη Βουλή, την οποία χαρακτηρίζει πολιτική δίωξη.

Υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ τηρεί αυστηρά τη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων, με πλήρη διαφάνεια και ελέγχους από ορκωτούς λογιστές και αρμόδια επιτροπή της Βουλής με συμμετοχή μελών των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε στη Βουλή για το αίτημα της άρσης ασυλίας του κι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «δεν θα είχε νόημα να ασχοληθούμε σοβαρά με έναν φαιδρό αντικομμουνιστή, αντισημίτη, φασίστα, συνήγορο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, σαν τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, που κατέθεσε τη συγκεκριμένη μήνυση», αποδίδοντας πως υποκρύπτει σαφώς και μόνον πολιτική σκοπιμότητα και δεν συναινεί στην άρση της ασυλίας του.

Διατύπωσε ερωτηματικά για τη στάση της Δικαιοσύνης λέγοντας ότι «βρέθηκε εισαγγελέας να στείλει τη συγκεκριμένη κατηγορία στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι είναι προφανώς ψευδής και ανυπόστατη. Βέβαια, το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά, καθώς μιλάμε για μια απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης».

Ο κ. Κουτσούμπας ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδά του από συνδρομές, από εισφορές, δωρεές – κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του και τρίτο όλα αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, στην οποία συμμετέχουν και μέλη των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.

Ταυτόχρονα επισήμανε πως το ΚΚΕ έχει ιστορικά αναβαθμισμένες αυστηρές διαδικασίες εσωτερικού οικονομικού ελέγχου, που διασφαλίζουν και τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κι είναι απολύτως συνεπές σε όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ και εξυπηρετεί κανονικά τα δάνειά του.

«Είναι επίσης γνωστό, ότι το μόνο που δε δέχεται το ΚΚΕ, είναι να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των μελών του, των φίλων του και άλλων ανθρώπων που το εκτιμούν και επιθυμούν να το στηρίξουν και οικονομικά, οι περισσότεροι από το υστέρημά τους, χωρίς τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνονται “φέιγ-βολάν”. Γι’ αυτό και πρέπει να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου», υπογράμμισε ο γγ του ΚΚΕ και πρόσθεσε πως «είναι σε πλήρη αντίθεση με μια υποτιθέμενη ευαισθησία για τα προσωπικά δεδομένα που θέλουν να δείχνουν εδώ μέσα πολιτικές δυνάμεις, βουλευτές, που επικαλούνται διαρκώς το GDPR, δηλαδή, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, και την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Συμπλήρωσε ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο γι’ αυτό αλλά κατέστησε σαφές ότι «δεν έχουν δικαίωμα να υποχωρήσουμε από αυτό, όπως προστάζει, άλλωστε, και η ίδια η ιστορία της χώρας μας, στη διάρκεια της οποίας άνθρωποι στήθηκαν ακόμα και στο εκτελεστικό απόσπασμα με μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο το ότι είχαν πάνω τους κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης του ΚΚΕ».

Κατέθεσε στα πρακτικά τον Ριζοσπάστη, την εφημερίδα του ΚΚΕ, το περασμένο σαββατοκύριακο «που έχει τέσσερις σελίδες, για να δείτε ακριβώς πόσες δωρεές στη μνήμη αγωνιστών κάνουν συγγενείς τους στο Κόμμα καθημερινά, με όλα τα στοιχεία τους και με το ποσό που προσφέρουν στο ΚΚΕ. Ορίστε, εδώ είναι. Τα ξέρετε δηλαδή, απλά τα επισημαίνω για τα πρακτικά».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε ότι η οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ φαίνεται από τις δεσμεύσεις που έχει, από αυτά που ψηφίζει στη Βουλή κι από τη στάση του καθενός μέσα στους εργατικούς αγώνες, απέναντι σε ισχυρούς επιχειρηματίες, σε ισχυρά λόμπι και οικονομικά συμφέροντα, απέναντι στις διάφορες πρεσβείες και πάει λέγοντας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των άλλων κομμάτων και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πήρε εκ νέου τον λόγο και υποστήριξε ότι «εμείς θεωρούμε τη σημερινή Δημοκρατία στην πραγματικότητα Δικτατορία του Κεφαλαίου, …δηλαδή υπάρχει η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Απ’ την άλλη μεριά υπάρχει και η αστική τάξη, την οποία αποτελούν οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μονοπώλια, πείτε τα όπως θέλετε, η πολιτική οικονομία έχει πάρα πολύ ωραίους επιστημονικούς ορισμούς. Και βεβαίως, γίνεται διαπάλη.

Εμείς θεωρούμε λοιπόν, ότι αυτή η πλειοψηφία, η εξουσία, η δική σας συγκεκριμένη κυβέρνηση που διαθέτετε σήμερα, αποτελεί όργανο-υπηρέτη αυτών των συμφερόντων».

«Να σκεφτείτε -για σκέψη τα βάζω, δεν είναι για σας εδώ μέσα, ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να βγάλει και συμπεράσματα-, είναι γνωστές και οι οδηγίες της ΕΕ για την παρέμβαση του κράτους στα εσωτερικά των κομμάτων, είτε με όχημα τα οικονομικά τους, είτε με τον έλεγχο των καταστατικών και των προγραμμάτων τους απ’ τα δικαστήρια, με κριτήριο πάντα τη θωράκιση αυτής της εξουσίας του κεφαλαίου».

Τέλος ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε τα κόμματα που έχουν θέση για την κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου τα οποία επέκρινε ότι την συγχέουν σκόπιμα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. «Πού θα οδηγούσε η θέση τους αυτή; Να σέρνεται ο κάθε βουλευτής, κυρίως της αντιπολίτευσης -σήμερα εγώ, αύριο κάποιος άλλος, κάποια άλλη- στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα ή όποιου άλλου ενοχλείται από την όποια δράση του», κατέληξε.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

