Μακρόν:-Σε-εξέλιξη-οι-προετοιμασίες-για-την-επανέναρξη-διαλόγου-με-τον-Πούτιν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις «σε τεχνικό επίπεδο» με τη Ρωσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διαλόγου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, ο Γάλος πρόεδρος καταδίκασε τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και την άρνηση της Μόσχας να εμπλακεί ουσιαστικά σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το Euronews, μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην ανατολική Γαλλία, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι προπαρασκευαστικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη «σε τεχνικό επίπεδο» και ότι η διαδικασία διεξάγεται «με διαφάνεια και σε συνεννόηση» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει χρονοδιάγραμμα.

«Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε υποδομές»

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές, χαρακτηρίζοντάς τες «απαράδεκτες». Την Τρίτη, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, εν μέσω πολικών θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημείωσε ο Μακρόν, οι επιθέσεις αυτές δεν δείχνουν «πραγματική βούληση για διαπραγμάτευση ειρήνης».

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν επιλέξει να κρατούν αποστάσεις από τον Πούτιν. Ωστόσο, η πρόσφατη προσέγγιση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου υπάρχει η αίσθηση ότι η Ευρώπη έχει τεθεί στο περιθώριο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα η Ευρώπη να μιλήσει και με τη Ρωσία», ζητώντας τον διορισμό ενός ευρωπαϊκού «ειδικού απεσταλμένου» που θα εκφράζει ενιαία φωνή.

Αντίθετα, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε την αντίθεσή του στο άνοιγμα διπλωματικών διαύλων με τον Πούτιν, επικαλούμενος τις «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» του Ρώσου προέδρου.

«Θα ήταν χρήσιμο να μιλήσει κανείς με τον Πούτιν»

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θα ήταν «και πάλι χρήσιμο να μιλήσει κανείς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν», δήλωση που είχε γίνει δεκτή θετικά από το Κρεμλίνο. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή διατηρούσε επαφές με τη Μόσχα τους πρώτους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, πριν περιορίσει σταδιακά τις επικοινωνίες και σκληρύνει τη στάση του.

🚨 En déplacement aujourd’hui, en Haute Saône (70 ) chez des agriculteurs Macron, a été questionné au sujet de de la Russie et du dialogue avec Poutine, il répond en mode complètement évasif, comme d’habitude, et utilise des termes ” techniques “pour masquer son incompétence, ses… pic.twitter.com/XvkE30BCvC — GDams (@Gdams70) February 3, 2026

Ο Μακρόν και ο Πούτιν είχαν τελευταία φορά απευθείας επικοινωνία τον Ιούλιο, σε τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, με αντικείμενο την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ήταν η πρώτη τους άμεση επαφή έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια. Η προηγούμενη επικοινωνία τους, τον Σεπτέμβριο του 2022, αφορούσε τον ρωσικό έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.