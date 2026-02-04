Μεικτές-τάσεις-για-τους-τρεις-βασικούς-χρηματιστηριακούς-δείκτες-στη-wall-street

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, με το ξεπούλημα στις τεχνολογικές μετοχές να εντείνεται και με τις απώλειες της Advanced Micro Devices (AMD) να επιβαρύνουν την αγορά.

Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,51% και έκλεισε στις 6.882,72 μονάδες, ενώ ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 260,31 μονάδες ή 0,53%, κλείνοντας στις 49.501,30 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 1,51%, κλείνοντας στις 22.904,58 μονάδες. Ενισχύοντας το κλίμα αποφυγής ρίσκου, το bitcoin υποχώρησε πάνω από 3%, αφού νωρίτερα έσπασε καθοδικά το επίπεδο των 73.000 δολαρίων.

Οι μετοχές της AMD άσκησαν πιέσεις στην αγορά, καταγράφοντας πτώση 17%, στην χειρότερη ημερήσια επίδοση από το 2017, καθώς η πρόβλεψη της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο απογοήτευσε ορισμένους αναλυτές. Υπερασπιζόμενη τα αποτελέσματα, η διευθύνουσα σύμβουλος Λίσα Σου δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία έχει δει αύξηση της ζήτησης τους τελευταίους μήνες, λέγοντας πως «η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνεται με ρυθμό που δεν θα μπορούσα να φανταστώ».

Και άλλα ονόματα στον κλάδο των ημιαγωγών, όπως οι Broadcom και Micron Technology, κατέγραψαν απώλειες. Η πρώτη υποχώρησε κατά 3,8%, ενώ η δεύτερη σημείωσε πτώση 9,5%.

Πιέσεις δέχθηκαν και ορισμένες μετοχές λογισμικού, όπως οι Oracle και CrowdStrike, οι οποίες συνέχισαν την πτωτική τους πορεία από την προηγούμενη συνεδρίαση. Η Oracle έχασε 5%, ενώ η CrowdStrike υποχώρησε πάνω από 1%. Αν και ο κλάδος αποτελεί πρόσφατα πηγή αδυναμίας, ορισμένες μετοχές, όπως η Microsoft, έδειξαν σταθερότητα, με άνοδο σχεδόν 1%.

«Προς το τέλος της περασμένης χρονιάς άρχισε να φαίνεται ότι η αγορά διαχωρίζει ποιους θεωρεί νικητές και ποιους χαμένους στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Σκοτ Γουέλτς, επικεφαλής επενδύσεων της Certuity. «Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η συνέχιση αυτής της τάσης».

Για τον Dow Jones, η Amgen ήταν από τις μετοχές που στήριξαν τα blue chip. Η βιοτεχνολογική εταιρεία ενισχύθηκε 8%, αφού ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο. Η Honeywell έδωσε επίσης ώθηση στον δείκτη, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 2%, καθώς οι επενδυτές μετακινούνταν από την τεχνολογία προς τις μετοχές αξίας.

«Είναι απλώς μια φυσική εναλλαγή», είπε ο Γουέλτς. «Για τόσο μεγάλο διάστημα η αγορά κυριαρχούνταν από τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και ανάπτυξης και οι μετοχές αξίας τιμωρήθηκαν, οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις επίσης και οι αγορές εκτός ΗΠΑ σχεδόν αγνοήθηκαν, ενώ στην πραγματικότητα πέρυσι είχαν σχεδόν διπλάσιες αποδόσεις από την αμερικανική αγορά».

«Όλα αυτά ωρίμαζαν εδώ και καιρό, και τώρα απλώς αρχίζουμε να τα βλέπουμε να εκδηλώνονται», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η ADP δημοσίευσε τα μηνιαία στοιχεία για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο, τα οποία έδειξαν άνοδο μόλις 22.000 θέσεων εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από τις 45.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Η ανακοίνωση συνήθως προηγείται των στοιχείων του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα, ωστόσο δεν θα δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης. Το shutdown, που ξεκίνησε το Σάββατο, έληξε επίσημα την Τρίτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το σχετικό νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

Την Τρίτη, οι βασικοί δείκτες είχαν δεχθεί πιέσεις, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από πιο ριψοκίνδυνες μετοχές ανάπτυξης και στράφηκαν σε κυκλικές μετοχές, όπως η Walmart. Οι Nvidia και Microsoft έχασαν σχεδόν 3% εκάστη στην προηγούμενη συνεδρίαση. Μεγάλα ονόματα στον χώρο υποδομών AI, όπως οι Broadcom, Oracle και Micron, έκλεισαν επίσης με απώλειες. Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο χειρότερος στον S&P 500, με πτώση άνω του 2%.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην Alphabet, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Amazon, επίσης μέλους των «Magnificent Seven», αναμένονται την Πέμπτη.