Μπέσεντ:-Η-fed-έχασε-την-εμπιστοσύνη-των-Αμερικανών-λόγω-πληθωρισμού,-απειλώντας-την-ανεξαρτησία-της

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) βασίστηκε στην εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην κεντρική τράπεζα, την οποία έχασε επειδή επέτρεψε στον πληθωρισμό να ξεφύγει από τον έλεγχο και να «καταστρέψει» τα εισοδήματά τους.

Ο Μπέσεντ, ερωτηθείς σε ακρόαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις απόψεις του σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε το δικαίωμα να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του σχετικά με τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed, όπως και η Δημοκρατική Γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν ή οποιοσδήποτε άλλος.

Ο Μπέσεντ επανέλαβε επίσης ότι υποστηρίζει πάντα μια ισχυρή πολιτική δολαρίου.

- Reuters