Νόμος-Κατσέλη:-Η-Ολομέλεια-του-Αρείου-Πάγου-κρίνει-το-μέλλον-των-κόκκινων-δανείων

Ώρα μηδέν για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες δανειολήπτες στρέφουν το βλέμμα τους στη διάσκεψη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αύριο Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, οπότε και θα αποφασιστεί ο τρόπος που θα υπολογίζεται ο τόκος των ρυθμισμένων οφειλών.

Εάν, δηλαδή, πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης, όπως ζητούν οι δανειολήπτες, ή επί του κεφαλαίου της οφειλής, όπως ζητούν τράπεζες.

Υπέρ των δανειοληπτών είχε ταχθεί πριν από έναν χρόνο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, κρίνοντας ότι «βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του».

Τι προτείνει ο εισηγητής

Έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι και ο εισηγητής αρεοπαγίτης θα προτείνει ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ωστόσο, την τελική απόφαση, για το εάν θα υιοθετήσει την εισήγηση ή εάν θα ταχθεί υπέρ των εταιρειών που διαχειρίζονται χιλιάδες κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, θα λάβει η Ολομέλεια. Η υπόθεση, που έφθασε στο Ανώτατο Δικαστήριο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, δεν αφορά μόνο τους 350.000 δανειολήπτες, αλλά και τις εταιρείες που διαχειρίζονται χιλιάδες κόκκινα δάνεια.

Η τελική απόφαση

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που θα αποφασίσει για τον υπολογισμό των τόκων στα κόκκινα δάνεια θα είναι η πλήρης, δηλαδή θα είναι όλοι οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί. Πρόεδρος της διάσκεψης δεν θα είναι η σημερινή πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, καθώς δεν είχε λάβει μέρος πριν από έναν χρόνο στη δίκη που έγινε, και ως εκ τούτου θα προεδρεύσει η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη.

Άγνωστο παραμένει εάν οι ανώτατοι δικαστές λάβουν την απόφασή τους αύριο Πέμπτη ή εάν, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, χρειαστεί να οριστεί και νέα διάσκεψη. Πάντως, σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση είναι υπέρ των θέσεων των δανειοληπτών, δηλαδή τοκισμός στη μηνιαία δόση του δανείου, τότε τα δάνεια αυτά στην ουσία τους θα καταστούν σχεδόν άτοκα.