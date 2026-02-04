Πληθωρισμός:-Στο-2,8%-τον-Ιανουάριο,-πάνω-από-τον-ευρωπαϊκό-μέσο-όρο

Στο 2,8% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός στη χώρα τον Ιανουάριο 2026, υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ, που αναμένεται στο 1,7% (από 2%) σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat.
Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).
Euro area #inflation expected to be at 1.7% in January 2026, down from 2.0% in December 2025. Components: services +3.2%, food, alcohol & tobacco +2.7%, other goods +0.4%, energy -4.1% – flash estimate https://t.co/Z9HgSofNdW pic.twitter.com/XeCPEJAFcC
— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 4, 2026