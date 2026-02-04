Πληθωρισμός:-Στο-2,8%-τον-Ιανουάριο,-πάνω-από-τον-ευρωπαϊκό-μέσο-όρο

Στο 2,8% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός στη χώρα τον Ιανουάριο 2026, υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ, που αναμένεται στο 1,7% (από 2%) σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).