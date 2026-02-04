Ποιοι-λένε-όχι-στην-αλλαγή-ενεργειακής-εξάρτησης,-από-τη-Ρωσία-στις-ΗΠΑ

Σε ενάμιση μήνα -18 Μαρτίου- ξεκινά η απαγόρευση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν λείπουν οι αντιδράσεις.

Εκτός από πολλούς αναλυτές, δύο Ευρωπαίοι επίτροποι -η Ισπανίδα αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέσα Ριμπέρα, και ο Δανός, αρμόδιος για την ενέργεια, Νταν Νταν Γέρενσεν- προειδοποιούν για τον κίνδυνο αντικατάστασης του ρωσικού LNG με αμερικανικό.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν προσπάθησε πάντως να κατευνάσει τις αντιδράσεις και να υποβαθμίσει τη σύγκριση: «Οι εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ δεν μπορούν να συγκριθούν με την εξάρτηση που είχαμε από το ρωσικό φυσικό αέριο πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Η Ριμπέρα τόνισε πως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατέδειξε την υπερβολική ενεργειακή έκθεση της Ευρώπης: το 2022, το 45% της κατανάλωσης φυσικού αερίου της Ε.Ε. προερχόταν από τη Ρωσία, ένα μερίδιο που τώρα έχει μειωθεί στο 12%, ενώ οι εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τετραπλασιαστεί.

«Η εξάρτηση, από όπου κι αν προέρχεται, παραμένει εξάρτηση», προειδοποίησε η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι «η καλύτερη βιώσιμη μακροπρόθεσμη απάντηση είναι η αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας μας».

Ο Γέρενσεν, από την άλλη πλευρά, είναι Δανός και ως εκ τούτου ιδιαίτερα ευαίσθητος στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Σε συνέντευξή του σε μια ομάδα διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο Δανός επίτροπος Ενέργειας ανέφερε μάλιστα ότι «η πιο σοβαρή και περίπλοκη κατάσταση για την Ε.Ε. είναι η τεταμένη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ο Γέρενσεν, «υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κίνδυνο αντικατάστασης μιας εξάρτησης με μια άλλη».

Τόνισε μάλιστα ότι, αν και το αμερικανικό φυσικό αέριο παραμένει απαραίτητο προς το παρόν, η πρόθεση της Ε.Ε. τους επόμενους μήνες είναι να «εμβαθύνουν οι ενεργειακοί δεσμοί με μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, του Κατάρ και της Αλγερίας».

Προς το παρόν, οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν αποκλίσεις: έως το 2028, η Ε.Ε. έχει συμφωνήσει να εισάγει αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας 750 δισ. δολαρίων.

Σε σύγκριση με το 2021, η Ευρώπη εισάγει πλέον σχεδόν 40% περισσότερες ποσότητες υδρογονανθράκων από τις ΗΠΑ.

Στο φόρουμ του Νταβός, πάντως, ο Φατίχ Μπιρόλ, διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, τόνισε επίσης ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να «βάλει όλα τα αυγά της σε ένα καλάθι», αντικαθιστώντας έναν σημαντικό προμηθευτή (Μόσχα) με έναν άλλο (Ουάσιγκτον).

Η Κομισιόν, ωστόσο, επιθυμεί να θέσει αυτά τα γεγονότα στο σωστό πλαίσιο. Σύμφωνα με την εκτελεστική εξουσία της Ε.Ε., η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ίδια με την κατάσταση πριν από το 2022, επειδή η εξάρτηση από το LNG ΥΦΑ είναι «πολύ πιο διαχειρίσιμη» από ό,τι η εξέρτηση από τις προμήθειες μέσω αγωγών και προσφέρει περιθώρια ευελιξίας και διαφοροποίησης που έλειπαν από τη σχέση με τη Μόσχα.

«Αυτές είναι πολύ σημαντικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν συζητάμε την αντικατάσταση μιας εξάρτησης με μια άλλη», επέμεινε ο εκπρόσωπος.

Αναζήτηση διεξόδου

Σε όλη την Ευρώπη, πάντως, επανασχεδιάζονται οι αγωγοί και αναζητούνται νέες μορφές συνεργασίας για την έξοδο από το ενεργειακό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η γηραιά ήπειρος σε μια προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Γερμανία και άλλα 8 κράτη της βόρειας Ευρώπης υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Αμβούργου για την κατασκευή κοινών υποδομών στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, ιδίως στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αιολικής ενέργειας.

Παράλληλα, η Ελλάδα πρωτοστατεί στη δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου από Νότο προς Βορρά, κυρίως σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία.

«Το δύσκολο κομμάτι είναι να πειστούν οι Ευρωπαίοι εταίροι να δεσμευτούν στο έργο, με άλλα λόγια να φτάσει το αμερικανικό αέριο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου στην κεντρική Ευρώπη», τονίζουν παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

Μήνυση από Ουγγαρία και Σλοβακία

Δύο χώρες-μέλη, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, πάντως, αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά της Ε.Ε., καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο – και προφανώς σκοπεύουν να παραμείνουν έτσι.

Η Ουγγαρία ήδη κατέθεσε αγωγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο κατά της απαγόρευσης στις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Η Σλοβακία έχει επίσης ανακοινώσει την πρόθεσή της να καταθέσει αγωγή. Οι δύο χώρες είχαν καταψηφίσει την απόφαση της Ε.Ε. για το ρωσικό φυσικό αέριο στα τέλη Ιανουαρίου, αλλά εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία. Κατά την άποψή τους, η έγκριση απαιτούσε ομοφωνία.