Ποιο χρέος πληρώνεις πρώτο και γιατί: Το απλό πλάνο για να πάρεις ανάσα το 2026

Σε μια οικονομία όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και η αποταμίευση πιέζεται, η «τάξη στα χρέη» δεν είναι θέμα ηθικής ή αυτοπειθαρχίας. Είναι θέμα τεχνικής: να μειώσεις τον κίνδυνο (κατασχέσεις/πλειστηριασμούς/συσσωρευμένους τόκους), να κερδίσεις χρόνο εκεί που υπάρχει περιθώριο και να κατευθύνεις το διαθέσιμο εισόδημα με τρόπο που να παράγει αποτέλεσμα.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι, στο επίπεδο του συνόλου της οικονομίας, τα νοικοκυριά εμφανίζουν αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης (δηλαδή ξοδεύουν περισσότερα από όσα εισπράττουν), ενώ το τραπεζικό χρέος ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος έχει μεν αποκλιμακωθεί σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, αλλά παραμένει ουσιαστικό βάρος για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.

Το κλειδί για το 2025 είναι διπλό: αφενός να αξιοποιήσεις σωστά τις διαθέσιμες ρυθμίσεις (εξωδικαστικός, Κώδικας Δεοντολογίας, πάγιες ρυθμίσεις προς Δημόσιο/Ταμεία), και αφετέρου να χτίσεις έναν «χάρτη προτεραιοτήτων» ώστε να μην πληρώνεις “ό,τι να ’ναι” με αποτέλεσμα να χάνεις και χρήμα και χρόνο.

Η εικόνα του ιδιωτικού χρέους των νοικοκυριών με τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία

Η πρώτη «αλήθεια» των δεδομένων για το 2025 αποτυπώνεται σε έναν απλό δείκτη: στο γ’ τρίμηνο 2025 το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε (σε ετήσια βάση) στα 44,54 δισ. ευρώ, αλλά η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε περισσότερο στα 45,9 δισ. ευρώ, οδηγώντας το ποσοστό αποταμίευσης στο -3,1%. Με άλλα λόγια, ως τομέας, τα νοικοκυριά εμφανίζονται να «μπαίνουν μέσα» και να καλύπτουν τη διαφορά είτε από αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών είτε από νέο δανεισμό/καθυστερήσεις.

Η δεύτερη κρίσιμη εικόνα αφορά τη δανειακή επιβάρυνση. Σε έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, εκτιμά ότι το μέσο ετήσιο υπόλοιπο των δανείων προς τα νοικοκυριά ως ποσοστό του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 56,2% (Ιούνιος 2025), με μικρή άνοδο έναντι του 2024. Στην ίδια ανάλυση σημειώνεται ότι οι συνολικές δαπάνες για τόκους ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος μειώθηκαν τον Ιούνιο 2025, καθώς μειώθηκαν τα επιτόκια των υφιστάμενων δανείων.

Η τρίτη εικόνα είναι πιο «σιωπηλή», αλλά κομβική: μεγάλο μέρος των οφειλών έχει περάσει εκτός τραπεζικών ισολογισμών και βρίσκεται υπό διαχείριση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο τέλος γ’ τριμήνου 2025, τα δάνεια ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται οι εγχώριες εταιρείες διαχείρισης και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού ανήλθαν σε 79,416 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 41,365 δισ. ευρώ αφορούσαν ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (με υπο-ανάλυση σε 15,762 δισ. καταναλωτικά και 25,254 δισ. στεγαστικά υπό διαχείριση).

Τέλος, για να καταλάβουμε γιατί ο «κανόνας δόσης» είναι κεντρικός, πρέπει να δούμε την τιμολόγηση του χρήματος. Τον Δεκέμβριο 2025, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών ήταν 3,59%, ενώ για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια προς ιδιώτες ήταν 8,27%. Αυτή η απόσταση εξηγεί γιατί τα ακριβά, μη εξασφαλισμένα χρέη «τρέχουν» πιο επικίνδυνα και χρειάζονται διαφορετική προτεραιοποίηση.

Τι επιλογές ρύθμισης και προστασίας υπάρχουν το 2026

Το 2025 τα βασικά «κανάλια» ρύθμισης για ένα νοικοκυριό είναι τρία: ο εξωδικαστικός μηχανισμός, οι διμερείς/μεσολαβημένες ρυθμίσεις μέσω Κώδικα Δεοντολογίας και οι πάγιες ρυθμίσεις προς Δημόσιο/Ταμεία. Το σωστό εργαλείο εξαρτάται από το είδος των χρεών, το στάδιο καθυστέρησης και το αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στον βελτιωμένο εξωδικαστικό μηχανισμό, το πλαίσιο (όπως παρουσιάζεται σε επίσημο ενημερωτικό υλικό του) στοχεύει σε ολιστική ρύθμιση οφειλών άνω των 10.000 ευρώ προς Δημόσιο, φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τράπεζες και servicers, με δυνατότητα μακροχρόνιου πλάνου αποπληρωμής, αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εφόσον τηρείται η ρύθμιση και —υπό προϋποθέσεις— δυνατότητες διαγραφών (π.χ. όρια δόσεων για Δημόσιο έως 240, και αναφορά έως 420 για χρηματοπιστωτικούς φορείς, καθώς και υψηλά ποσοστά διαγραφών σε πρόστιμα/προσαυξήσεις/τόκους ανά κατηγορία).

Παράλληλα, υπάρχει η οδός της ρύθμισης μέσω Κώδικα Δεοντολογίας (Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων). Η βασική ιδέα είναι ότι ο δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει λύση από τράπεζες και servicers μέσα από δομημένη διαδικασία, με ενδεικτικές λύσεις όπως επιμήκυνση, μειωμένη δόση, προσωρινή καταβολή μόνο τόκων, διαχωρισμός οφειλής ή μερική διαγραφή, με πρόσβαση και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που έχει τεθεί σε λειτουργία από τις αρμόδιες κρατικές δομές.

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο, η «σταθερή» λύση είναι οι πάγιες ρυθμίσεις. Σε επίσημη ενημέρωση αναφέρεται ότι υπάρχουν πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων προς και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση (ενδεικτικά) 30€ για ΑΑΔΕ και 50€ για e-ΕΦΚΑ, ενώ περιγράφονται και όροι απώλειας ρύθμισης (π.χ. μη καταβολή συνεχόμενων δόσεων). 2 Ένα επιπλέον κρίσιμο σημείο: στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ η αίτηση ρύθμισης συνδέεται ρητά με το πλαίσιο του ν. 4152/2013 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Τέλος, μέσα στο 2025 ενεργοποιήθηκαν και «προληπτικά φίλτρα» πριν φτάσει η υπόθεση στο σημείο μηδέν. Ενδεικτικά, ο ν. 5193/2025 εισήγαγε υποχρέωση του πιστωτή να καταθέτει έγγραφη πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό που επισπεύδεται για πρώτη φορά μετά την ισχύ του νόμου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. εγγραφή του οφειλέτη στο σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης με στοιχεία επικοινωνίας).

Για έναν πολίτη, η πρακτική ανάγνωση των παραπάνω είναι απλή: το 2025 υπάρχουν περισσότερα «κουμπιά» από το παρελθόν — αλλά κανένα δεν λειτουργεί χωρίς σωστό sequencing (σειρά κινήσεων), χωρίς πλήρη εικόνα οφειλών και χωρίς ρεαλιστικό μηνιαίο πλάνο.

Πώς προτεραιοποιείς οφειλές με το “Debt Map”

Το μεγαλύτερο λάθος στη διαχείριση ιδιωτικού χρέους είναι η «οριζόντια» λογική: να μοιράζεις λίγα χρήματα παντού για να “είσαι εντάξει”. Αυτό σχεδόν πάντα αποτυγχάνει, γιατί αγνοεί τον πυρήνα του κινδύνου: ποιο χρέος μπορεί να σε πάει σε αναγκαστική εκτέλεση και ποιο χρέος μεγενθύνεται γρηγορότερα λόγω επιτοκίων/προσαυξήσεων.

Ο πρακτικός τρόπος είναι να φτιάξεις έναν χάρτη τριών ζωνών:

Κόκκινη ζώνη (επείγον)

Εδώ μπαίνουν οφειλές που «κουβαλούν» άμεσο νομικό/τραπεζικό κίνδυνο ή ακραίο κόστος χρήματος: καταγγελμένες συμβάσεις, οφειλές με δρομολογημένα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, και γενικά χρέη που αυξάνονται με υψηλό επιτόκιο (τυπικά καταναλωτικές οφειλές). Η ύπαρξη ακριβής καταναλωτικής χρηματοδότησης γίνεται εμφανής και από τα μέσa επιτόκια που δημοσιεύονται για υφιστάμενα υπόλοιπα (π.χ. 8,27% στα καταναλωτικά και λοιπά προς ιδιώτες στο τέλος του 2025).

Πορτοκαλί ζώνη (αναδιαρθρώσιμο)

Εδώ μπαίνουν χρέη που μπορούν να «απλωθούν» ή να επανασχεδιαστούν με καλύτερους όρους, χωρίς να χαθεί ο έλεγχος. Τυπικά: δάνεια/οφειλές που μπορούν να μπουν σε διαδικασία ρύθμισης μέσω Κώδικα Δεοντολογίας, ή σε εξωδικαστικό μηχανισμό (εφόσον πληρούνται τα κριτήρια), ώστε να μετατραπεί ένα χάος από πολλές υποχρεώσεις σε ένα ενιαίο πλάνο.

Πράσινη ζώνη (χαμηλή πίεση)

Εδώ μπαίνουν χρέη χαμηλότερου κινδύνου, με δομημένη αποπληρωμή (π.χ. πάγια ρύθμιση και συνεπής τήρηση), χρέη που δεν «τρέχουν» με επιθετικό κόστος ή χρέη που ήδη είναι σε βιώσιμη ρύθμιση. Η λογική δεν είναι να τα αγνοήσεις, αλλά να μην «στραγγίζεις» το εισόδημα εκεί όταν η κόκκινη ζώνη καίει.

Ο “Debt Map” τρόπος σκέψης έχει μια ακόμη δημοσιογραφικά σημαντική διάσταση: εξηγεί γιατί η χώρα μπορεί ταυτόχρονα να έχει αρνητική αποταμίευση στα νοικοκυριά και μεγάλο απόθεμα δανείων υπό διαχείριση σε servicers. Δεν είναι αντίφαση — είναι η μηχανική του στρες: όταν το διαθέσιμο εισόδημα δεν ακολουθεί την κατανάλωση, οι «ουρές» καθυστερήσεων μεγαλώνουν.

Πόσο χρέος «αντέχει» ο μηνιαίος προϋπολογισμός

Ο πιο χρήσιμος κανόνας δεν είναι «να πληρώνεις όσο μπορείς». Είναι να ορίσεις ανώτατο όριο δόσεων ως ποσοστό του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος και να σχεδιάσεις ώστε να μη το σπας συστηματικά.

Ένα ισχυρό σημείο αναφοράς προκύπτει από το μακροπροληπτικό πλαίσιο της κεντρικής τράπεζας: για νέα στεγαστικά δάνεια με εξασφάλιση σε οικιστικό ακίνητο, έχουν τεθεί όρια στον δείκτη εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα (DSTI) στο 50% για αγοραστές πρώτης κατοικίας και 40% για λοιπούς δανειολήπτες (όρια κατά την έγκριση).

Αυτό όμως είναι «κανόνας δανειοδότησης» (τι αντέχει ένα νέο δάνειο να εγκριθεί), όχι «κανόνας επιβίωσης» (τι αντέχει ένα νοικοκυριό όταν έχει και ενοίκιο, λογαριασμούς, παιδιά, μετακινήσεις). Για πρακτική διαχείριση χρέους, ένας λειτουργικός εμπειρικός κανόνας για να μην “σκάσει” το εισόδημα είναι:

Στόχος : συνολικές δόσεις έως 20%–30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος.

: συνολικές δόσεις έως του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος. Κίτρινη περιοχή : 30%–40% , όπου χρειάζεται άμεσα αναδιάρθρωση/επιμήκυνση ή πρόσθετο εισόδημα, γιατί το νοικοκυριό έχει μικρό περιθώριο για απρόοπτα.

: , όπου χρειάζεται άμεσα αναδιάρθρωση/επιμήκυνση ή πρόσθετο εισόδημα, γιατί το νοικοκυριό έχει μικρό περιθώριο για απρόοπτα. Κόκκινη περιοχή: πάνω από 40%, που πρακτικά σημαίνει εύθραυστη κατάσταση (ιδίως όταν συνυπάρχουν πάγια έξοδα και μεταβλητότητα εισοδήματος).

Ο κανόνας αυτός «πατά» σε πραγματικά σήματα κινδύνου: η ίδια η κεντρική τράπεζα δείχνει ότι οι δείκτες εξυπηρέτησης χρέους (σε νέα στεγαστικά) κινούνται σε επίπεδα που απαιτούν παρακολούθηση (π.χ. σταθμισμένος μέσος όρος DSTI-O στο 32% το δ’ τρίμηνο 2022, με ανώτατες τιμές έως 38% σε ορισμένα ιδρύματα).

Σενάρια αποπληρωμής για τυπικό νοικοκυριό

Για να γίνει απτό το trade-off «χρόνος vs δόση vs τόκοι», ακολουθεί ένα απλό, ρεαλιστικό μοντέλο.

Υπόθεση εργασίας:

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριού 1.500€. Συνολική οφειλή προς αποπληρωμή 8.000€ (τυπικό μέγεθος για καταναλωτικές/μικτές οφειλές ή υπόλοιπα μετά από μερικές ρυθμίσεις). Επιτόκιο αναφοράς 8,27% (μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες, Δεκ. 2025).

Πίνακας σύγκρισης πλάνων 12, 24 και 36 μηνών (για οφειλή 8.000€)

Διάρκεια Μηνιαία δόση (εκτίμηση) Δόση ως % εισοδήματος Συνολικό ποσό πληρωμών Συνολικό κόστος τόκων 12 μήνες ~697€ ~46,5% ~8.363€ ~363€ 24 μήνες ~363€ ~24,2% ~8.707€ ~707€ 36 μήνες ~252€ ~16,8% ~9.061€ ~1.061€

Ανάγνωση του πίνακα:

Το 12μηνο πλάνο «καίει» το εισόδημα: πλησιάζει/ξεπερνά το επίπεδο που ακόμα και σε κριτήρια νέας δανειοδότησης θεωρείται οριακό για πολλούς δανειολήπτες. Αντιθέτως, το 24μηνο κινείται μέσα σε έναν λειτουργικό κανόνα (20%–30%), ενώ το 36μηνο δίνει ανάσα ρευστότητας, αλλά αυξάνει αισθητά το συνολικό κόστος τόκων. Σε υψηλά επιτόκια (όπως στην καταναλωτική πίστη), η επιμήκυνση αγοράζει χρόνο, αλλά κοστίζει.

Αν η οφειλή είναι στεγαστικού τύπου με χαμηλότερο επιτόκιο αναφοράς (π.χ. 3,59% για υφιστάμενα στεγαστικά άνω 5 ετών στο τέλος του 2025), η δόση μειώνεται οριακά, αλλά η μεγάλη διαφορά φαίνεται κυρίως στο συνολικό κόστος τόκων. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που τα ακριβά, μη εξασφαλισμένα χρέη πρέπει να «δουλεύονται» νωρίτερα στον Debt Map.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για «χωρίς να σκάσεις»

Αν το νοικοκυριό δεν μπορεί να διαθέσει πάνω από 25% του εισοδήματος (375€), τότε το “24 μήνες” είναι πιο κοντά στη βιωσιμότητα. Αν πιέζεται και από υψηλά πάγια έξοδα (ενοίκιο, ενέργεια, μετακινήσεις), τότε συχνά απαιτείται είτε μεγαλύτερη διάρκεια είτε αναδιάρθρωση (ώστε να μειωθεί επιτόκιο/προσαυξήσεις) είτε ενοποίηση ροών (να πάψεις να πληρώνεις πολλά μικρά και ακριβά ταυτόχρονα).

Σημείωση: τα παραπάνω είναι ενδεικτικός υπολογισμός με βάση ένα επίσημο επιτόκιο-σημείο αναφοράς· οι πραγματικοί όροι διαφέρουν ανά σύμβαση, είδος οφειλής και ρύθμιση.

Παγίδες, κόστη και κινήσεις που σε γυρίζουν πίσω

Το «σκάσιμο» του εισοδήματος στις ρυθμίσεις δεν προκύπτει μόνο από το ύψος της δόσης. Πολύ συχνά προκύπτει από τη δομή των εξόδων. Με δεδομένη την αρνητική αποταμίευση των νοικοκυριών στο 2025, ο χώρος για λάθη είναι μικρός.

Η πρώτη παγίδα είναι τα πάγια μηνιαία έξοδα που δεν φαίνονται ως «μεγάλα», αλλά σε σύνολο δένουν τα χέρια: συνδρομές, δόσεις μικρών αγορών, ανανεώσεις συμβολαίων, ασφάλειες, τηλεπικοινωνίες, πλατφόρμες. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν — είναι ότι είναι «ανελαστικά» και αφαιρούν ρευστότητα κάθε μήνα, ακριβώς όταν μια ρύθμιση απαιτεί συνέπεια.

Η δεύτερη παγίδα είναι η λογική της “ελάχιστης καταβολής” σε ακριβά χρέη. Σε περιβάλλον όπου τα καταναλωτικά/λοιπά δάνεια έχουν επιτόκια σημαντικά υψηλότερα από τα στεγαστικά, η διαφορά ανάμεσα σε «πληρώνω κάτι» και «σβήνω κεφάλαιο» είναι τεράστια.

Η τρίτη παγίδα είναι να βασιστείς σε ρύθμιση χωρίς να καταλάβεις τους όρους απώλειας. Για παράδειγμα, στις πάγιες ρυθμίσεις περιγράφονται κανόνες για την απώλεια ρύθμισης όταν δεν καταβληθούν συνεχόμενες δόσεις, καθώς και ειδικοί κανόνες καθυστέρησης/προσαυξήσεων. Αν «σπάσει» μια ρύθμιση, το πραγματικό κόστος δεν είναι μόνο η προσαύξηση — είναι ότι επιστρέφεις στη ζώνη υψηλού κινδύνου με χειρότερο προφίλ.

Η τέταρτη παγίδα είναι να φτάσεις πολύ αργά στο σημείο διαπραγμάτευσης. Το θεσμικό πλαίσιο του 2025 περιλαμβάνει εργαλεία που λειτουργούν προληπτικά (εξωδικαστικός, Κώδικας Δεοντολογίας) και, επιπλέον, νέες υποχρεώσεις προ-πλειστηριασμού από την πλευρά του πιστωτή, υπό προϋποθέσεις (π.χ. εγγραφή σε σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης). Αυτά δεν «αντικαθιστούν» το σχέδιο, αλλά δημιουργούν χώρο χρόνου.

Τέλος, μια αυστηρή αλλά χρήσιμη παρατήρηση: με χιλιάδες δάνεια να βρίσκονται υπό διαχείριση servicers (και με δεκάδες δισ. να αφορούν ιδιώτες), η διαπραγμάτευση και η τυπική τεκμηρίωση του εισοδήματος/περιουσιακής κατάστασης έχουν γίνει κανόνας, όχι εξαίρεση. Η έλλειψη φακέλου (εισοδήματα, δαπάνες, περιουσιακά στοιχεία, λοιπές υποχρεώσεις) σημαίνει συνήθως χειρότερη πρόταση ή περισσότερες καθυστερήσεις. 4