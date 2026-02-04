Close Menu
    Wednesday, February 4
    Συνάντηση Δένδια–Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας κι ο εκσυγχρονισμός των Ένοπλων Δυνάμεων

    Πολιτική

    Ο κος Δένδιας υπογράμμισε τη σημασία της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις

