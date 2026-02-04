Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, February 5
    Συνάντηση-του-προεδρείου-της-Ένωσης-Δικαστών-και-Εισαγγελέων-με-την-πρόεδρο-του-Αρείου-Πάγου-–-Τι-συζητήθηκε
    Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου – Τι συζητήθηκε

    Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου – Τι συζητήθηκε

    Πολιτική 1 Min Read

    Συνάντηση είχε το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όπου συζητήθηκαν θέματα απονομής Δικαιοσύνης και λειτουργίας των δικαστηρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στις οργανικές θέσεις και τα εργασιακά ζητήματα.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com