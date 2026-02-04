Συνάντηση του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου – Τι συζητήθηκε

Συνάντηση είχε το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, όπου συζητήθηκαν θέματα απονομής Δικαιοσύνης και λειτουργίας των δικαστηρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στις οργανικές θέσεις και τα εργασιακά ζητήματα.