Τη Δευτέρα το διάγγελμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα προτείνει αλλαγές σε 70 από τα 120 άρθρα

Επιστολή στους βουλευτές της ΝΔ – Στο τραπέζι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, η προστασία του περιβάλλοντος, η επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης και η θητεία του ΠτΔ – Αλλάζει, αλλά δεν καταργείται το άρθρο 86