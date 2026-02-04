Close Menu
    Wednesday, February 4

    Τη Δευτέρα το διάγγελμα Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα προτείνει αλλαγές σε 70 από τα 120 άρθρα

    Πολιτική 1 Min Read

    Επιστολή στους βουλευτές της ΝΔ – Στο τραπέζι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, η προστασία του περιβάλλοντος, η επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης και η θητεία του ΠτΔ – Αλλάζει, αλλά δεν καταργείται το άρθρο 86

