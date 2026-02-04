Το Ευρωκοινοβούλιο «ξεπαγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ – Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση

Το Ευρωκοινοβούλιο ξαναρχίζει τις εργασίες για την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η επικύρωση της οποίας είχε μπει στον πάγο λόγω της στάσης του Τραμπ στο θέμα της Γροιλανίας.

Η συζήτηση θα αφορά μέρος της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας τον Ιούλιο, βάσει της οποίας οι δασμοί της ΕΕ σε αμερικανικά προϊόντα θα αρθούν με αντάλλαγμα έναν γενικό δασμό 15% στις εξαγωγές της ΕΕ.

Μια τελική απόφαση για το πώς θα προχωρήσει θα συζητηθεί σε μια άλλη συνάντηση στις 10 Φεβρουαρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ο επικεφαλής διαπραγματευτής των Σοσιαλιστών, Γερμανός Μπερντ Λάνγκε, καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα.

Σύμφωνα με το Euracriv, ο Λάνγκε τόνισε οι συνομιλίες προχωρούν «βήμα-βήμα» και ότι η περαιτέρω πρόοδος την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ψηφοφορία στις 24 Φεβρουαρίου στην επιτροπή εμπορίου του Κοινοβουλίου, ακολουθούμενη από ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Μάρτιο.

«Υπάρχει κοινό έδαφος… αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα», είπε ο Λάνγκε.

Ο Λάνγκε πρόσθεσε ότι οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τις απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εδαφικής ακεραιότητας, μεταξύ των λόγων αναστολής.

Τον Ιανουάριο, στο περιθώριο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο την οποία κάλυψε δημοσιογραφικά η Ναυτεμπορική, τόσο ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, όσο και η επικεφαλής των ευρωσοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρθία – Πέρεθ, είχαν διαμηνύσει πως η εμπορική συμφωνία δεν μπορούσε να προχωρήσει με τις τότε συνθήκες.