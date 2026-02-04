Τράπεζες:-«Σιγοντάρει»-την-πιστωτική-επέκταση-η-λιανική-τραπεζική

Ισχυρή άνοδο σε καταναλωτικά. Στεγαστικά και χρηματοδοτήσεις μικρών επιχειρήσεων ενισχύουν συμπληρωματικά την εικόνα.

Αυξανόμενη βαίνει η συνεισφορά των δανείων λιανικής στην πιστωτική επέκταση, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται πρωτίστως στις μεγάλες επιχειρηματικές χορηγήσεις.

Τα στοιχεία για το σύνολο του 2025 δείχνουν ότι, μετά από μια πολυετή περίοδο απομόχλευσης, η τραπεζική χρηματοδότηση προς νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις επιστρέφει σε θετικό πρόσημο, με αιχμή την καταναλωτική πίστη και τη σταδιακή επανεκκίνηση των στεγαστικών δανείων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ενίσχυση της λιανικής πίστης λειτουργεί συμπληρωματικά, διευρύνοντας τη βάση της πιστωτικής επέκτασης χωρίς να μεταβάλλει τον κεντρικό της άξονα. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι το τραπεζικό σύστημα έχει εισέλθει σε φάση πιο σταθερής πιστωτικής κανονικότητας, με το ζητούμενο πλέον να αφορά τη διατήρηση της δυναμικής και τη διαχείριση των κινδύνων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η στεγαστική πίστη κατέγραψε το 2025 αλματώδη αύξηση, με τις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων να ενισχύονται κατά 46,3% σε ετήσια βάση. Συνολικά, 45.000 νοικοκυριά έλαβαν νέο στεγαστικό δάνειο, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε 2,649 δισ. ευρώ, έναντι 1,81 δισ. ευρώ το 2024, όταν είχαν εκταμιευθεί 26.832 στεγαστικά δάνεια.

Μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 7.657 νέα στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα λειτούργησε υποστηρικτικά σε ένα περιβάλλον σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, χωρίς όμως να μεταβάλει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα της αγοράς, δεδομένου ότι τα επίπεδα της στεγαστικής πίστης παραμένουν ακόμη σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα. Στελέχη λιανικής τραπεζικής προσβλέπουν σε μια δυναμικότερη πορεία στο σκέλος της στεγαστικής πίστης, παρά τα δομικά ζητήματα της αγοράς ακινήτων, που δεν είναι άλλα από τη μείωση της προσιτότητας των τιμών, την περιορισμένη προσφορά οικιστικών ακινήτων και την υψηλή ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση.

Σταθερή ροή σε μικρομεσαίες

Θετική εικόνα παρουσίασαν και οι χρηματοδοτήσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ. Οι πραγματικές εκταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 10,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν το 2025 σε 2,509 δισ. ευρώ, τα οποία χορηγήθηκαν σε 38.912 μικρές επιχειρήσεις. Το 2024, οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις είχαν διαμορφωθεί σε 2,27 δισ. ευρώ και αφορούσαν 36.392 δάνεια.

Η ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τις μικρές επιχειρήσεις αντανακλά τόσο την αυξημένη ζήτηση για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά δάνεια όσο και τη διευρυμένη αξιοποίηση εργαλείων εγγυοδοσίας και συγχρηματοδότησης. Τα εργαλεία αυτά συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των εγκρίσεων, περιορίζοντας παράλληλα τον πιστωτικό κίνδυνο για τις τράπεζες.

Καταναλωτική έκρηξη…

Ανοδικά κινήθηκε και η καταναλωτική πίστη, η οποία κατέγραψε το 2025 αύξηση 15,1% σε ετήσια βάση. Οι συνολικές εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 1,584 δισ. ευρώ, ενώ εκταμιεύθηκαν 432.474 νέα καταναλωτικά δάνεια. Το 2024 είχαν εκταμιευθεί 412.604 καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 1,376 δισ. ευρώ. Η καταναλωτική πίστη αποτελεί τον βασικό μοχλό της θετικής συνεισφοράς της λιανικής τραπεζικής στην πιστωτική επέκταση, μετά από μια μακρά περίοδο υποτονικής ζήτησης από τα νοικοκυριά. Η ενίσχυσή της συνδέεται με τη βελτίωση των εισοδηματικών προοπτικών, τη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας και τη διευρυμένη χρήση των ψηφιακών τραπεζικών καναλιών .

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες διατηρούν πιο αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της ποιότητας των νέων χαρτοφυλακίων, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η επανάληψη συμπεριφορών του παρελθόντος σε ένα πεδίο που αποδείχθηκε πιο ευάλωτο.