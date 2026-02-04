Τραμπ:-Ο-Πούτιν-τήρησε-την-υπόσχεσή-του,-δεν-βομβάρδισε-για-μια-εβδομάδα-την-Ουκρανία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τήρησε την υπόσχεσή του για μια εβδομάδα παύσης των επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε, παρά τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση της Δευτέρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συνάψει μια συμφωνία που έληξε την Κυριακή.

«Ήταν από Κυριακή έως Κυριακή, και άρχισε και τους χτύπησε σκληρά χθες το βράδυ», δήλωσε την Τρίτη στο Λευκό Οίκο. «Τήρησε τον λόγο του… θα δεχτούμε οτιδήποτε, γιατί κάνει πολύ, πολύ κρύο εκεί».

Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η εκεχειρία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Πούτιν να μην βομβαρδίσει την Ουκρανία για μια εβδομάδα, καθώς οι καιρικές προγνώσεις έκαναν λόγο τότε για πολικές θερμοκρασίες.

Η παύση αυτή συνδέεται, θεωρητικά, και με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας, οι οποίες ξανάρχισαν την Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι.

«Αναμένουμε την αντίδραση της Αμερικής στις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τρίτη το βράδυ. «Ήταν πρόταση των ΗΠΑ να σταματήσουν οι επιθέσεις στον τομέα της ενέργειας κατά τη διάρκεια των διπλωματικών συνομιλιών και του σκληρού χειμώνα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλε το αίτημα προσωπικά. Η Ρωσία απάντησε με αριθμό ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων».

Ζήτησε επίσης από το Κογκρέσο των ΗΠΑ «να εγκρίνει επιτέλους» νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Το Κογκρέσο των ΗΠΑ εργάζεται εδώ και καιρό για ένα νέο νομοσχέδιο κυρώσεων και πρέπει να υπάρξει πρόοδος σε αυτό. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μπορούν να λάβουν αποφασιστικά μέτρα σχετικά με τα έσοδα των ρωσικών πετρελαιοφόρων για τον πόλεμο. Η Ρωσία πρέπει να νιώσει πίεση, ώστε να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις προς την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι δεν υπήρχε επίσημη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και οι δύο πλευρές αποκρίθηκαν θετικά στην αμερικανική πρόταση να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων της άλλης πλευράς κατά τη διάρκεια του προηγούμενου γύρου συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Η Μόσχα θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία μέχρι το Κίεβο «να πάρει αποφάσεις»

Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη, πράγμα το οποίο γνωρίζουν και οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ενώ ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς διαπραγματευτές άρχισε σήμερα στο Αμπού Ντάμπι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κίεβο απορρίπτει την αξίωση της Ρωσίας να παραχωρήσει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό του και οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταλάβει στα σχεδόν τέσσερα χρόνια του πολέμου στη χώρα.