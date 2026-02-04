Τραμπ-στο-nbc:-«Δεν-υπάρχει»-αμφιβολία-ότι-τα-επιτόκια-θα-μειωθούν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει «πολλές» αμφιβολίες στο μυαλό του ότι τα βασικά επιτόκια των ΗΠΑ θα μειωθούν από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η επιλογή του για την ηγεσία της Fed, Κέβιν Γουόρς, κατανοεί την προτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ για χαμηλότερα επιτόκια.

Ερωτηθείς αν ο Γουόρς κατάλαβε ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να μειώσει τα επιτόκια, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι το κατάλαβε, αλλά νομίζω ότι θέλει ούτως ή άλλως» και πρόσθεσε: «Εννοώ, αν ερχόταν και έλεγε, “Θέλω να τα αυξήσω”… δεν θα είχε πάρει τη δουλειά. Όχι».

Με πληροφορίες από Reuters