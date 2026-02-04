ΤτΕ:-Πτώση-κατά-41-μονάδες-στο-μέσο-επιτόκιο-νέων-δανείων-το-Δεκέμβριο-2025

Πτώση κατά 41 μονάδες βάσης κατέγραψε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά το Δεκέμβριο του 2025 και διαμορφώθηκε στο 4,24% από 4,64% τον Νοέμβριο και 4,44% τον Οκτώβριο, φτάνοντας σε χαμηλά επίπεδα τριών ετών.

Αυτά προκύπτουν από τα ανανεωμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων του Δεκεμβρίου του 2025.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε οριακά κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,62%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε περισσότερα- κατά 57 μονάδες βάσης -στο 10,57%.

Όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο κατέγραψαν αυτή τη φορά οριακή αύξηση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 3,44%. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους τα επιτόκια διατηρήθηκαν στην περιοχή του 3,40% φτάνοντας σε επίπεδα χαμηλά τα οποία εντοπίζοντας στα μέσα της χρονιάς του 2022.

Παράλληλα, ω προς τα επιχειρηματικά, το Δεκέμβριο του 2025, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,51%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,77%. Επίσης, το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης στο 3,53%.

Παρόλα αυτά το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,23%.

Οι καταθέσεις

Όσον αφορά τις καταθέσεις, τον Δεκέμβριο του 2025, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε για ακόμα ένα μήνα αμετάβλητο, και διαμορφώθηκε στο 0,31%. Μάλιστα, το εν λόγω επιτόκιο παραμένει σχετικά σταθερό από τον Ιούλιο του 2025.

Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,10% από 0,08% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,72%.

Τα νοικοκυριά εξακολουθούν να βλέπουν τις καταθέσεις τους να χάνουν την αξία τους ωστόσο τους τελευταίους μήνες το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων για τα νοικοκυριά παραμένει σχετικά σταθερό από τον Αύγουστο του 2025, στην περιοχή του 0,28-0,29%.

Υφιστάμενα υπόλοιπα

Όσον αφορά τα υφιστάμενα υπόλοιπα, ειδικά για τα δάνεια, τα επιτόκια παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα, αφού το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,60%, πολύ παραπάνω από αυτό των νέων δανείων.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,59%, με το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να αυξάνεται κατά 7 μονάδες βάσης στο 8,27%.

Επίσης, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,13%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων διαμορφώθηκε στο 5,31% από 5,28% τον προηγούμενο μήνα.

Πέφτει το Spread

Παρά τα δυσοίωνα μηνύματα που εξέπεμψε η αύξηση κατά 22 μονάδες του περιθωρίου επιτοκίου τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο έπεσε σημαντικά κάτω του 4% και διαμορφώθηκε στο 3,93% ,καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό του για το 2025 αλλά και για τρία και πλέον χρόνια, αφού είχε να πέσει σε αυτά τα επίπεδα από τον Αύγουστο του ’22 (3,92%).

Στα υφιστάμενα υπόλοιπα ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει άνω του 4% και συγκεκριμένα διαμορφώνεται στο 4,29%, καταγράφοντας το χαμηλότερο περιθώριο επιτοκίου εντός του 2025 αλλά και από το 2022 και πάλι.

Ευρωζώνη

Παράλληλα, σε επίπεδο Ευρωζώνης, φαίνεται να έχουν πάρει την ανιούσα τα επιτόκια των δανείων, ιδίως των επιχειρηματικών, αφού ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης σε 3,57% κι ο αντίστοιχος για τα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στο 3,32%.

Το σύνθετο επιτόκιο για τις νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 1,95%· το επιτόκιο για τις καταθέσεις μιας ημέρας από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,52%.