Χαρίτσης για την τραγωδία στη Χίο: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική

Ο κος Χαρίτσης, στη Βουλή, τόνισε ότι οι 15 νεκροί στη Χίο και οι τραυματίες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά και έγκυες, είναι αποτέλεσμα εγκληματικών πολιτικών