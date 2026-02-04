ΧΑ: Εγγύτερη στήριξη του ΓΔ οι 2346 μονάδες – Πιέσεις στις Ευρωαγορές ελέω Wall Street και Bitcoin

Όπως επισημαίνει η Κύκλος χρηματιστηριακή, οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και πέτυχαν από νωρίς να οδηγήσουν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2379 μονάδων με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Optima, MOH, Ellaktor, Κύπρου). Η αντίδραση των πωλητών ήταν ασθενική με αποτέλεσμα τη διατήρηση του ΓΔ σε θετικό έδαφος και στη συνέχεια με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να βελτιώνει την επίδοση. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,383% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πλαγιοκαθοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,73%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,44%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,14%), η Helleniq Energy (+1,50%), η Optima (+2,26%), η ΜΟΗ (+3,17%), ο Ελλάκτωρ (+2,62%), το Jumbo (+1,41%), η ΕΕΕ (+1,07%) αλλά και η Lavipharm από τη μικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-1,47%), η Cenergy (-0,52%), η Metlen (-0,71%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,12%) και η Intrakom (-1,42%). Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Η έκτακτη Γ.Σ. της Jumbo καλείται σήμερα να εγκρίνει την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής (για το 2026), μικτού ποσού €0,50/μετχ. Τα αρνητικά πρόσημα στους δείκτες στη Wall Street και η περαιτέρω υποχώρηση κατά 6% για το bitcoin είναι πιθανό να επιβαρύνουν και το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις 2346 μονάδες να συνιστούν την εγγύτερη στήριξη του ΓΔ στο ΧΑ.