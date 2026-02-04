Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 16 ετών με ράλι 1,56% και τζίρο στα 397 εκατ. ευρώ

Με σημαντική άνοδο 1,56% και ξεπερνώντας για πρώτη φορά από το 2009 τις 2.400 μονάδες, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.407,07 μονάδες, προσθέτοντας 36,94 μονάδες, ενώ η αξία συναλλαγών ανήλθε σε εντυπωσιακά 397,25 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή άνοδος αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, με την αθηναϊκή αγορά να συσσωρεύει συνολικά κέρδη 3,98% στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις. Από την αρχή του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει εντυπωσιακά κέρδη 13,50%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενισχύθηκε κατά 2,4 δισ. ευρώ.

Δείκτες και τζίρος

Ο δείκτης FTSE Large Cap κινήθηκε με κέρδη 1,1% στις 6.120 μονάδες, ενώ ο δείκτης τραπεζών ενισχύθηκε κατά 0,7% στις 2.941 μονάδες, συνεχίζοντας να κινείται σε υψηλά 10ετίας με απόδοση +23% από την αρχή του έτους. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημείωσε οριακή άνοδο 0,25% στις 2.866 μονάδες.

Το ενδοσυνεδριακό εύρος διακύμανσης κυμάνθηκε μεταξύ 2.378,74 και 2.407,07 μονάδων, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει κοντά στα ημερήσια υψηλά. Η αξία συναλλαγών στα 397,25 εκατ. ευρώ αποτέλεσε σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ διακινήθηκαν συνολικά 28 εκατ. τεμάχια. Στο ταμπλό, 62 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 62 με πτώση.

Πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Νέοι πρωταγωνιστές εμφανίστηκαν σήμερα στην αγορά, με τη Λάμδα Development να πραγματοποιεί ράλι 6,5% αναδεικνυόμενη σε κορυφαίο blue chip της ημέρας. Ακολούθησε η ΕΛΧΑ με άνοδο 5%, ενώ ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης η Coca Cola HBC με +2,9%, η Motor Oil με +2,3% που συνέχισε τη χθεσινή της πορεία, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με +1,9%.

Επιστροφή στις ανοδικές τάσεις σημείωσε η Metlen με κέρδη 1,6% στα 45,40 ευρώ μετά από ένα τριήμερο διόρθωσης, ενώ ο Σαράντης πραγματοποίησε άλμα 3% και η Helleniq Energy ενισχύθηκε κατά 1,5%.

Στις τράπεζες, η Eurobank ξεχώρισε με άνοδο 2,1% στα 4,27 ευρώ, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1% στα 8,86 ευρώ. Η Alpha κινήθηκε σε ρυθμούς παγιοποίησης με +0,6% στα 4,42 ευρώ μετά το εκρηκτικό διήμερο (+8,6%) που είχε σημειώσει. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα διόρθωσε κατά 1% στα 15,57 ευρώ.

Στα mid caps ξεχώρισαν η Intracom και η Noval με ενισχύσεις άνω του 2%, ενώ στα χαμηλότερα στρώματα η Centric πραγματοποίησε ράλι 9,3% με τζίρο 500 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η Τιτάν (-2,8%), η ΑΚΤΟΡ (-0,9%) και η ΑΒΑΞ (-1,5%).

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής απόψεως, η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε την ισχυρή ανοδική τάση της αγοράς με την κατάκτηση των 2.400 μονάδων, επίπεδο που λειτουργεί πλέον ως νέα βάση στήριξης. Η διάσπαση αυτού του ψυχολογικού φράγματος ανοίγει τον δρόμο προς τα υψηλά του Δεκεμβρίου 2009 στις 2.433 μονάδες, με επόμενους στόχους τις 2.450-2.470 μονάδες.

Η συμμετοχή επενδυτών αυξάνεται σταδιακά, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση του τζίρου στα 397,25 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία της ανοδικής κίνησης. Ο δείκτης κινείται σε υπεραγορασμένα επίπεδα στους τεχνικούς δείκτες RSI, ωστόσο η συνέχιση των εισροών κεφαλαίων και η διεύρυνση του εύρους συμμετοχής σε περισσότερες μετοχές μειώνουν τον κίνδυνο άμεσης διόρθωσης.

Κρίσιμο στήριγμα εντοπίζεται στις 2.370 μονάδες (κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης), ενώ πρώτη αντίσταση τα υψηλά της ημέρας στις 2.407 μονάδες. Η διατήρηση της ανοδικής δυναμικής απαιτεί την παραμονή του δείκτη άνω των 2.385 μονάδων βραχυπρόθεσμα.

Οι κινούμενοι μέσοι όροι των 50 και 200 ημερών παραμένουν σε θετική διάταξη, ενισχύοντας το μεσοπρόθεσμο ανοδικό σενάριο. Η επόμενη κρίσιμη ζώνη εντοπίζεται στις 2.450 μονάδες, όπου αναμένεται να εμφανιστούν αυξημένες προσφορές.

Διεθνές φόντο

Οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν με μεικτά πρόσημα, με τις ευρωπαϊκές να διευρύνουν τα κέρδη τους καθώς προχωρούσε η συνεδρίαση. Ο γερμανικός DAX έκλεισε με οριακή πτώση 0,2%, ωστόσο ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 1,1%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 1,2%, ο ιταλικός FTSE MIB κατά 1% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 κατά 0,35%.

Στη Wall Street, η προηγούμενη συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο (Nasdaq -1,4%, S&P 500 -0,8%, Dow Jones -0,3%), ωστόσο τα futures των αμερικανικών δεικτών σήμερα έδειχναν περιορισμό των απωλειών και σταθεροποίηση της αγοράς.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν σταθεροποιητικά. Το 10ετές αμερικανικό ομόλογο διαμορφώθηκε στο 4,27%, το γερμανικό στο 2,86% και το γαλλικό στο 3,44%, ενώ το ελληνικό 10ετές υποχώρησε στο 3,36%, αντανακλώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ελληνικά χρεόγραφα.

Σημαντικό γεγονός για τις διεθνείς αγορές αποτέλεσε η ανακοίνωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, ο οποίος υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός (εκτός ενέργειας και τροφίμων) μειώθηκε στο 2,2%, το χαμηλότερο επίπεδο άνω των 4 ετών. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στα μέταλλα, ο χρυσός συνέχισε την ανάκαμψή του με άνοδο 2,7% στα 5.065 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 7,6% στα 89,6 δολάρια. Το πετρέλαιο κινήθηκε σταθεροποιητικά, με το Brent στα 67,5 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 63,5 δολάρια.

Παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις της στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών, οι επενδυτές φαίνονται να διατηρούν τη θετική τους διάθεση, αναζητώντας ευκαιρίες σε αξίες με πιο λογικές αποτιμήσεις.

Γνώμες ειδικών

“Η κατάκτηση των 2.400 μονάδων είναι σημαντική τεχνικά και ψυχολογικά”, σχολιάζουν αναλυτές της αγοράς. “Η διεύρυνση της συμμετοχής πέρα από τις τράπεζες δείχνει ωριμότητα της ανόδου”.

Χρηματιστές επισημαίνουν ότι “η αύξηση του τζίρου στα 397 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνει το γνήσιο ενδιαφέρον, ενώ η επερχόμενη αναβάθμιση από τον MSCI ενδέχεται να φέρει νέες εισροές κεφαλαίων”.

Τεχνικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι “παρά την ευφορία, απαιτείται επαγρύπνηση στα υπεραγορασμένα επίπεδα – μια υγιής διόρθωση θα εδραιώσει τα νέα επίπεδα”. Οι επόμενες συνεδριάσεις θα δείξουν αν η αγορά έχει τη δύναμη να προσεγγίσει τα 2.450 μονάδες ή θα χρειαστεί διάλειμμα για ανασυγκρότηση.