alpha-bank:-Η-unicredit-ασφαλίζει-το-στοίχημα-της-μέσω-jp-morgan

Έντονη κινητικότητα προκάλεσε στην αγορά η ανακοίνωση που συνδέει την JP Morgan με χρηματοοικονομικά προϊόντα επί μετοχών της Alpha Bank, τα οποία αφορούν τη διαχείριση της συμμετοχής της UniCredit. Παρά τις αρχικές ερμηνείες, η συναλλαγή δεν συνεπάγεται μεταβολή της συνολικής έκθεσης του ιταλικού ομίλου, ούτε προϊδεάζει για αλλαγή στρατηγικής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αμερικανική τράπεζα έχει συνάψει συμφωνία πώλησης put option για 135 εκατ. μετοχές Alpha Bank – ποσοστό 5,83% του μετοχικού κεφαλαίου – το οποίο έχει αποκτήσει ο ιταλικός όμιλος. Παράλληλα, υφίσταται και συμφωνία call option για περιορισμένο αριθμό επιπλέον μετοχών. Πρόκειται για τυπική δομή αντιστάθμισης κινδύνου, με χρονικό ορίζοντα φυσικού διακανονισμού τον Απρίλιο του 2028.

Μέσω του μηχανισμού αυτού, η UniCredit περιορίζει τον αντίκτυπο στα εποπτικά κεφάλαια εν μέσω «downside risk», δηλαδή του ρίσκου πτωτικής πορείας της μετοχής της τράπεζας. Αν κατά τον διακανονισμό η τιμή κινηθεί χαμηλότερα από τα συμφωνημένα επίπεδα, η JP Morgan καταβάλλει τη διαφορά. Σε αντίθετη περίπτωση, η αμερικανική τράπεζα αποκομίζει έσοδα από προμήθειες για συναλλαγή αντιστάθμισης, η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των μετοχών για το οποίο έχει συναφθεί η αντιστάθμιση εξακολουθεί να συνυπολογίζεται στη συμμετοχή της UniCredit, καθώς τα δικαιώματα ψήφου παραμένουν ενεργά. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δομή επιτρέπει στον ιταλικό όμιλο να μειώσει το βάρος που έχει η άμεση συμμετοχή του στην Alpha Bank – σήμερα στο 29,79% – στα εποπτικά του κεφάλαια, ενισχύοντας τη θέση του έναντι επόπτη και μετόχων.

Πέραν της άμεσης συμμετοχής, η UniCredit κατέχει μέσω χρηματοοικονομικών μέσων επιπλέον 52,6 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 2,27% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

Η επιλογή της χρονικής διάρκειας και της δομής της αντιστάθμισης δείχνει, πάντως, ότι ο ιταλικός όμιλος, παρά τη θετική αποτίμηση των προοπτικών της Alpha Bank, ενσωματώνει στις αποφάσεις του και παραμέτρους πολιτικού και μακροοικονομικού κινδύνου με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.