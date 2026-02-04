alpha-bank:-h-αξία-της-συνεργασίας-με-την-unicredit-και-τα-σενάρια

Ο τρόπος με τον οποίον η Alpha Bank αντιμετωπίζει τα σενάρια συνεργασίας της με τη Unicredit είναι πολύ συγκεκριμένος όπως φάνηκε και από την πρόσφατη συνέντευξη διοικητικών στελεχών της τράπεζας στην Autonomous.

Η συνεργασία με τη UniCredit εξελίσσεται θετικά και αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο όγκος του wealth στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας έχει αποδόσει επιπλέον καρπούς της τάξης του 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το παρελθόν και πάντα χάρη στη συνεργασία μιας και η Alpha εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες σε αγορές όπου μέχρι σήμερα είχε περιορισμένη παρουσία, διευρύνοντας έτσι την επιχειρηματική της εμβέλεια.

Επιπλέον η συνεργασία έχει βελτιώσει την πρόσβαση της Alpha στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων (syndication market), με ένα τρέχον βιβλίο περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η διοίκηση της Alpha δεν βλέπει προφανή εμπορικά οφέλη στην περίπτωση που η UniCredit αποκτούσε τον έλεγχο της τράπεζας.

Μετοχική συμμετοχή UniCredit και buybacks

Η UniCredit κατέχει σήμερα 29,8% της Alpha άμεσα και έχει αποκτήσει παράγωγα που της επιτρέπουν να αυξήσει τη συμμετοχή της έως 32,1%. Το ποσοστό αυτό πλησιάζει το όριο του 33%, πάνω από το οποίο ενεργοποιείται υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Παρόλα αυτά, η Alpha θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο υλοποίησης προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, και με τον τρόπο αυτό να μεταβληθεί το ποσοστό και να αποφευχθεί υποχρεωτική πρόταση.

Τέλος, ως παράδειγμα, αναφέρθηκε η Fairfax, η οποία κατέχει ποσοστό κοντά στο 33% στη Eurobank χωρίς να υποχρεωθεί σε δημόσια πρόταση.

Πάντως μέσα στο puzzle προστέθηκαν και τα στρατηγικά

· περίπου 1,21% σε άμεσα μετοχές (δηλαδή μετοχές που έχουν ήδη αγοραστεί και δίνουν άμεσα δικαιώματα ψήφου)

· περίπου 6,04% μέσω χρηματοπιστωτικών παραγώγων (όπως συμβόλαια call και put που της δίνουν το δικαίωμα να αγοράσει ή να πωλήσει μετοχές μέχρι το 20/7/2027)

Η εύλογη ερμηνεία της αγοράς είναι πως ποσοστό της JP Morgan, σίγουρα αποτελεί επενδυτική θέση που όμως μπορεί να είναι μέρος hedge, trading ή στρατηγικών συμφωνιών με άλλους επενδυτές.

Τα έσοδα της τράπεζας – Τα αυξημένα δάνεια

Σε ότι αφορά τα έσοδα της τράπεζας η διοίκηση αναμένει οργανική αύξηση του στα έσοδα από τόκους που κινείται σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, και το υπόλοιπο έρχεται από τις πρόσφατες εξαγορές, όπως η AstroBank στην Κύπρο.

Ο βασικός μοχλός παραμένει η αύξηση των δανείων, κυρίως στο εταιρικό χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, ο τόνος ήταν πιο συγκρατημένος στη λιανική τραπεζική, όπου η αύξηση των δανείων εκτιμάται στο 1–2%.

Η σημαντική βελτίωση της απασχόλησης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ασκήσει ανοδικές πιέσεις στους μισθούς και, κατ’ επέκταση, στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, περιορίζοντας το περιθώριο για ταχύτερη πιστωτική επέκταση στη λιανική.

Συνεργασία με UniCredit -SRTs και κεφαλαιακή διαχείριση

Η Alpha παραμένει ενεργός χρήστης των SRTs (synthetic risk transfers), τα οποία σήμερα ενισχύουν τον δείκτη CET1 κατά σχεδόν 100 μ.β..

Η τράπεζα επισημαίνει ότι η αγορά έχει γίνει πολύ πιο ενεργή, με 20–25 funds να συμμετέχουν πλέον σε συναλλαγές σε όλη την Ευρώπη.

Ετσι η τράπεζα

-δεν θα μεταφέρει πάνω από 15% των εταιρικών της δανείων σε SRTs,

-τα δάνεια έχουν τυπικά διάρκεια 5–6 έτη, αλλά

-η Alpha διατηρεί δικαίωμα πρόωρης ανάκλησης (call), κάτι που μειώνει την πραγματική διάρκεια των συναλλαγών σε 3–3,5 έτη, ειδικά σε καλό μακροοικονομικό περιβάλλον.