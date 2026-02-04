berenberg:-Η-ΕΚΤ-θα-αυξήσει-τα-επιτόκια-στο-3%-έως-τις-αρχές-του-2028

Ανθεκτική ανάπτυξη, άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης και αναζωπύρωση των μισθολογικών πιέσεων θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στον δομικό πληθωρισμό, υποχρεώνοντας την ΕΚΤ σε αυξήσεις επιτοκίων.

Ανθεκτική ανάπτυξη αναμένει για φέτος στην Ευρωζώνη η Berenberg, έχοντας προσφάτως αναθεωρήσει την εκτίμησή της από το 1,2% στο 1,3%, και περαιτέρω επιτάχυνση το 2027 στο 1,5%.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Holger Schmieding, η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να καταγράψει μια κυκλική κορύφωση το 2027, καθώς το γερμανικό δημοσιονομικό πακέτο στήριξης αποκτά δυναμική και ενισχύει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και καταναλωτών στη Γερμανία και, σε μικρότερο βαθμό, σε ορισμένες γειτονικές χώρες.

Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να αυξάνει το επιτόκιο καταθέσεων από τα μέσα του 2027, κινούμενη από το τρέχον επίπεδο του 2% «προς ένα περίπου ουδέτερο 3%» έως τις αρχές του 2028.

Σύμφωνα με τη Berenberg, οι περισσότεροι πρόδρομοι δείκτες στηρίζουν την εκτίμηση για ελαφρώς ισχυρότερη ανάπτυξη στο εξής και, ελλείψει ενός μεγάλου σοκ, οι οικονομικοί κύκλοι τείνουν να ακολουθούν για κάποιο διάστημα τη δική τους δυναμική. Ο Schmieding σχολιάζει ότι η ισχυρότερη ανάπτυξη και η πιο «σφιχτή» αγορά εργασίας συνήθως ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, μέχρις ότου ο πληθωρισμός αυξηθεί και η κεντρική τράπεζα παρέμβει.

«Το 2026, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να κινείται γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ, συνεπώς, δεν έχει λόγο να αποτρέψει μια μέτρια επιτάχυνση της ανάπτυξης προς το 1,5% που προβλέπουμε για το επόμενο έτος. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πιθανό να αλλάξει στη διάρκεια του 2027» τονίζει ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η ισχυρότερη άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης και η αναζωπύρωση των μισθολογικών πιέσεων, ως καθυστερημένη αντίδραση στη σύσφιξη των αγορών εργασίας που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σε μεγάλα τμήματα της Ευρωζώνης, θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στον δομικό πληθωρισμό, υποχρεώνοντας την ΕΚΤ σε αυξήσεις επιτοκίων.