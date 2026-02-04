BofA: Στην 4η θέση των αναδυόμενων αγορών η Ελλάδα – Ξεχωρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σημαντικές εισροές κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές αναμένει για το 2026 η Bank of America (BofA), με το ελληνικό Χρηματιστήριο να ξεχωρίζει στην περιοχή EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), σύμφωνα με νέα ανάλυσή της. Παρότι οι έντονες εισροές ενδέχεται να συνοδευτούν από βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, η συνολική εικόνα για το 2026 παραμένει θετική, καθώς η περιοχή αναμένεται να ωφεληθεί από την προβλεπόμενη αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, η EEMEA συγκαταλέγεται στις πλέον ευνοημένες κατηγορίες ενεργητικού σε ένα περιβάλλον πτωτικού δολαρίου, με την BofA να εκτιμά ότι το αμερικανικό νόμισμα θα υποχωρήσει έναντι του ευρώ έως τα επίπεδα του 1,22 μέχρι το τέλος του 2026.

Στην τέταρτη θέση η Ελλάδα

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των αγορών της EEMEA, βελτιώνοντας τη θέση της σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τη BofA, αποτελεί μία από τις λίγες αγορές της περιοχής που διατηρούν «overweight» τοποθετήσεις από διεθνή funds αναδυόμενων αγορών, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακόμη και εν μέσω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Η τράπεζα σημειώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε θετική τροχιά τόσο σε επίπεδο αποτιμήσεων όσο και σε όρους προοπτικών κερδοφορίας και οικονομικής δυναμικής, κατατάσσοντάς τη μεταξύ των πλέον ελκυστικών αγορών της περιοχής.

Η κατάταξη βασίζεται σε έξι ποσοτικά κριτήρια, αποτιμήσεις σε σχέση με την ιστορική τους διακύμανση, προοπτικές κερδοφορίας, δυναμική τιμών και κερδών, μερισματικές αποδόσεις και περιθώριο αύξησης τοποθετήσεων από τα Global EM funds. Στον σταθμισμένο μέσο όρο των παραπάνω, η Ελλάδα συγκεντρώνει σκορ 63 μονάδων, ισότιμα με την Τουρκία και οριακά πίσω από την Ουγγαρία και τη Νότια Αφρική.

Σε επίπεδο κατάταξης, η Τουρκία ανέβηκε στην τρίτη θέση, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επενδυτικών τοποθετήσεων και των προοπτικών κερδοφορίας, ενώ η Σαουδική Αραβία ενισχύθηκε χάρη στις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις. Αντίθετα, η Πολωνία και η Τσεχία εμφανίζουν υψηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της EEMEA.

Η Νότια Αφρική παραμένει κυρίαρχη στη λίστα των 20 κορυφαίων μετοχών της περιοχής, με 12 εταιρείες να προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα, ενώ ακολουθεί η Τουρκία. Στον αντίποδα, η λίστα των 20 λιγότερο ελκυστικών μετοχών επικεντρώνεται κυρίως στη Σαουδική Αραβία και στις χώρες του Κόλπου, χωρίς να παρατηρείται σαφής κλαδική συγκέντρωση.

Συνολικά, η περιοχή EEMEA καταγράφει ιστορικά υψηλές εισροές κεφαλαίων ενόψει του 2026, με όλες τις αγορές να προσελκύουν σταθερά επενδυτικά κεφάλαια. Η συνολική τοποθέτηση παραμένει ουδέτερη, με τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ελλάδα να ξεχωρίζουν ως βασικές αγορές υπέρβασης, ενώ η Σαουδική Αραβία παραμένει η κύρια αγορά υποεπένδυσης.

Τέλος, οι επενδυτές συνεχίζουν να αυξάνουν την έκθεσή τους στην Πολωνία, ενώ μειώνουν τις θέσεις τους σε αγορές όπως η Νότια Αφρική και η Ουγγαρία.