crediaΒank:-Εγκαίνια-του-1ου-καταστήματος-Νέας-Εμπειρίας-στη-Θεσσαλονίκη

Το κατάστημα της Τσιμισκή 8 μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο συνεργασίας που ξεπερνά τα τραπεζικά στερεότυπα, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την ανθρώπινη διάδραση.

Μετά τα καταστήματα της Σκουφά στην Αθήνα και του Ηρακλείου στην Κρήτη, η CrediaBank εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα Νέας Εμπειρίας στη Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιμισκή 8, στο κέντρο της πόλης, παρουσιάζοντας μια νέα εκδοχή εξυπηρέτησης που επιστρέφει στην ουσία της σχέσης πελάτη – τράπεζας: την προσωποποιημένη ικανοποίηση αναγκών και την εξυπηρέτηση για όλους, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, η CrediaBank τολμά να παρουσιάσει ένα concept καταστήματος που ξεπερνά κάθε τραπεζικό στερεότυπο: έναν φιλόξενο χώρο συνεργασίας με ενσυναίσθηση και προτεραιότητα στην ανθρώπινη επαφή – από το προσωπικό καλωσόρισμα του Welcome Manager σε κάθε πελάτη και τους ανοικτούς χώρους συνεργασίας και συναλλαγών που καταργούν το παραδοσιακό γκισέ, έως την άμεση ολοκλήρωση των συναλλαγών του. Το νέο concept συμπληρώνει την πρόταση εξυπηρέτησης χωρίς ραντεβού, που πρώτη η CrediaBank παρουσίασε στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να έχουν την τράπεζά τους πάντα στη διάθεσή τους.

Στο νέο κατάστημα, η τεχνολογία αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Κάθε πελάτης αναγνωρίζεται με τη χρήση τραπεζικής κάρτας κατά την είσοδο, οι ταμειακές συναλλαγές γίνονται πιο γρήγορες με τη χρήση μηχανημάτων TCR, ενώ διατίθενται σημεία απομακρυσμένης εξυπηρέτησης με εκπροσώπους της CrediaBank μέσω της καινοτόμου υπηρεσίας CrediaConnect, για πλήθος συναλλαγών. Ακόμη, κάθε πελάτης μπορεί να απολαμβάνει μια διαδραστική εμπειρία επισκόπησης των προϊόντων και υπηρεσιών της CrediaBank, κινώντας φυσικά αντικείμενα μπροστά στην ειδική οθόνη με το σύστημα εικονικής πραγματικότητας του καταστήματος – μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Στη Νέα Εμπειρία της CrediaBank οι τραπεζικές συναλλαγές γίνονται προσβάσιμες σε όλους: Στα καταστήματα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες μετάφρασης νοηματικής γλώσσας για άτομα με ακουστική αναπηρία, ειδικές υποδομές για την υποστήριξη ατόμων με νευροδιαφορετικότητα και κινητική αναπηρία, καθώς και η πρόσβαση σε βασικά έγγραφα σε εκτύπωση Braille σε άτομα με οπτική αναπηρία. Παράλληλα, το κατάστημα αξιοποιεί ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό, σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στοχεύοντας σε έναν βιώσιμο τρόπο λειτουργίας.

Με αφορμή τα εγκαίνια του καταστήματος Νέας Εμπειρίας στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος της CrediaBank, κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το concept των καταστημάτων Νέας Εμπειρίας έφτασε και στη Θεσσαλονίκη – μια πόλη με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, που αποτελεί την «καρδιά» της Βορείου Ελλάδας. Είμαστε σίγουροι ότι η νέα εμπειρία εξυπηρέτησης που παρουσιάζουμε θα αλλάξει την καθημερινότητα των πελατών μας, βελτιώνοντας τον χρόνο και την ποιότητα των συναλλαγών τους».

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank, κ. Στυλιανός Ηλιάδης, σημείωσε: «Τα νέα μας καταστήματα είναι η έκφραση αυτού που είμαστε – μια τράπεζα δίπλα στον πελάτη. Το κατάστημα της Τσιμισκή – όπως σταδιακά και όλα μας τα καταστήματα – εξελίσσονται σε χώρους συνεργασίας, όπου η τεχνολογία και ο άνθρωπος ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, σε όλους, από την πιο απλή καθημερινή συναλλαγή ενός πολίτη έως την πιο σύνθετη επιχειρηματική συναλλαγή».

