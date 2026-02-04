Eli Lilly: Πάνω από τις εκτιμήσεις κέρδη και έσοδα δ’ τριμήνου, ισχυρό guidance για το 2026 – Άλμα 7% για τη μετοχή

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,64 δισ. δολάρια, ή 7,39 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα των 4,41 δισ. δολαρίων, ή 4,88 δολαρίων ανά μετοχή που πέτυχε ένα χρόνο νωρίτερα.

Άλμα άνω του 7% καταγράφει η μετοχή της Eli Lilly την Τετάρτη έπειτα από την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, καθώς και το guidance για το νέο έτος, τα οποία «εκτοξεύτηκαν» πάνω από τις εκτιμήσεις, καθώς η ζήτηση για το επιτυχημένο φάρμακο απώλειας βάρους Zepbound και τη θεραπεία για τον διαβήτη Mounjaro αυξάνεται ραγδαία.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σχηματίστηκαν στα 7,54 δολάρια/μτχ το δ’ τρίμηνο, υψηλότερα από τις προβλέψεις για 6,67 δολάρια/μτχ. Τα έσοδα άγγιξαν τα 19,29 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας σε σημαντικό βαθμό τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 17,96 δισ. δολάρια, ενώ κατέγραψε άλμα 43% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα έσοδα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 12,9 δισ. δολάρια, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση κατά 50% του όγκου για τα προϊόντα της, κυρίως για τα Mounjaro και Zepbound. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις χαμηλότερες τιμές πώλησης αυτών των φαρμάκων, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,64 δισ. δολάρια, ή 7,39 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα των 4,41 δισ. δολαρίων, ή 4,88 δολαρίων ανά μετοχή που πέτυχε ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο φαρμακευτικός γίγαντας προβλέπει ότι τα έσοδά του για το 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 80 και 83 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με την LSEG, οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 77,62 δισ. δολαρίων. Η Lilly αναμένει επίσης ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη θα κυμανθούν μεταξύ 33,50 και 35 δολαρίων ανά μετοχή για το έτος. Αυτό συγκρίνεται με την εκτίμηση των αναλυτών για 33,23 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με την LSEG.

Τα αποτελέσματα έρχονται μετά την προειδοποίηση της ανταγωνίστριας εταιρείας Novo Nordisk ότι προβλέπει μείωση των πωλήσεων και των κερδών φέτος, καθώς οι τιμές πέφτουν στις ΗΠΑ και λήγει η αποκλειστικότητα για τα επιτυχημένα φάρμακά της κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη στην Κίνα, τη Βραζιλία και τον Καναδά, νωρίτερα από το αναμενόμενο πιο «μαζεμένες» προοπτικές για το 2026, σηματοδοτώντας μια δύσκολη χρονιά για τους παίκτες στην αγορά απώλειας βάρους.

Η Lilly προσπαθεί να διατηρήσει την κυριαρχία της στην αναπτυσσόμενη αγορά αυτών των φαρμάκων, που ονομάζονται GLP-1, καθώς η Novo προβλέπει μια «εκρηκτική» κυκλοφορία στις ΗΠΑ του νέου της χαπιού Wegovy για την παχυσαρκία. Η Lilly ελπίζει να λάβει έγκριση για το δικό της από του στόματος φάρμακο για την απώλεια βάρους, το orforglipron, αργότερα φέτος.