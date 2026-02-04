Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Μεγάλη επιβράδυνση στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Από αυτόν τον μήνα και συγκεκριμένα από τις 4 Φεβρουαρίου 2026, έχουν τεθεί σε ισχύ αρκετές μεθοδολογικές αλλαγές δείκτη.

Μεγάλη επιβράδυνση κατέγραψε τον Ιανουάριο ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Στην Ελλάδα η επιβράδυνση ήταν οριακή με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη απόκλιση.

Ειδικότερα, στη χώρα μας ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιανουάριο, από 2,9% που ήταν τον Δεκέμβριο, ενώ σε επίπεδο Ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 1,7% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, μειωμένος από 2% τον Δεκέμβριο.

Η Ελλάδα, μαζί με τη Λιθουανία είναι τρίτη κατά σειρά χώρα με την πιο μεγάλη άνοδο τιμών, μετά τη Σλοβακία (4,2%) και την Κροατία (3,6%).

Σημειώνεται πως από αυτόν τον μήνα και συγκεκριμένα από τις 4 Φεβρουαρίου 2026, έχουν τεθεί σε ισχύ αρκετές μεθοδολογικές αλλαγές δείκτη. Τα τυχερά παιχνίδια περιλαμβάνονται στον ΕνΔΤΚ ως μέρος των υπηρεσιών αναψυχής στον τομέα Αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός. Η περίοδος αναφοράς του δείκτη ενημερώνεται επίσης σε 2025=100.

Ευρωζώνη

Οι υπηρεσίες έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιανουάριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,4% τον Δεκέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,7%, σε σύγκριση με 2,5% τον Δεκέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4%, σε σύγκριση με 0,3% τον Δεκέμβριο) και την ενέργεια (-4,1%, σε σύγκριση με -1,9% τον Δεκέμβριο).