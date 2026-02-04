morgan-stanley:-Η-νέα-συμφωνία-της-metlen-ενισχύει-τη-στρατηγική-asset-rotation

Η πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει τη συνέπεια της Metlen στην υλοποίηση της στρατηγικής ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων, μετατρέποντας ώριμα έργα ανανεώσιμης ενέργειας σε άμεση ρευστότητα. Αυτό υπογραμμίζει η Morgan Stanley, η οποία εκτιμά ότι οι πρόσφατες κινήσεις ενισχύουν την πορεία απομόχλευσης της εταιρείας, στηρίζουν τις προοπτικές επαναξιολόγησης της μετοχής και διατηρούν τη σύσταση «υπεραπόδοσης» με τιμή στόχο τα 64 ευρώ.

Η συναλλαγή αφορά επτά φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 283 MW, εκ των οποίων τα 143 MW είναι ήδη σε λειτουργία και τα υπόλοιπα 140 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, με αναμενόμενη εμπορική λειτουργία το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Και τα επτά έργα καλύπτονται από μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας, εξασφαλίζοντας σταθερές ταμειακές ροές και υψηλή προβλεψιμότητα.

Ο αγοραστής είναι η Schroders Greencoat, με τη συγκεκριμένη συναλλαγή να αποτελεί τη δεύτερη μεταξύ των δύο πλευρών, μετά από αντίστοιχη συμφωνία το 2024. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα έσοδα από τη συναλλαγή θα κυμανθούν μεταξύ 200 και 270 εκατ. ευρώ, βάσει ιστορικών αποτιμήσεων ανά MW για παρόμοια έργα, ενώ αναμένεται η Metlen να εισπράξει το σύνολο των εσόδων μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων.

Η πώληση εντάσσεται σε μια συνεπή στρατηγική asset rotation, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση πώλησης ανανεώσιμων στη Χιλή, και η Morgan Stanley σημειώνει ότι πιθανή συναλλαγή στην Αυστραλία θα μπορούσε να αφορά περίπου 530 MW με pipeline 2,9 GW, αποτιμώντας τα έργα σε πάνω από 500 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο της αποτίμησης, η Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 7,4 φορές για το 2026, μειούμενο σε 5,2 φορές έως το 2028, επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των ολοκληρωμένων εταιρειών κοινής ωφέλειας. Και οι δύο οίκοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως τη δυναμική που προκύπτει από την εφαρμογή της στρατηγικής asset rotation και τη βελτίωση του ισολογισμού της εταιρείας.