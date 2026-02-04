Nestlé: Επιπλέον ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε νέα παρτίδα των προϊόντων της μάρκας Guigoz

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) συνέστησε την Δευτέρα την μείωση στο ήμισυ του επιτρεπόμενου ορίου της τοξίνης που περιέχεται στα βρεφικά γάλατα.

Η εταιρεία Nestlé διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε νέα παρτίδα των προϊόντων της μάρκας Guigoz αφού η Γαλλία μείωσε το ανώτατο όριο περιεκτικότητας της τοξίνης κερεουλίδη, ανακοίνωσε ο ελβετικός όμιλος.

Η κερεουλίδη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό, έχει ανιχνευθεί στα συστατικά που προέρχονται από εργοστάσιο της Κίνας που προμηθεύει πολλές εταιρείες παραγωγής βρεφικού γάλακτος, ανάμεσά τους η Nestlé και οι γαλλικές Danone και Lactalis, προκαλώντας την ανάκληση προϊόντων σε δεκάδες χώρες και την ανησυχία των γονέων.

«Καθώς οι μέθοδοι για την ανάλυση της κερεουλίδης έχουν εξελιχθεί, ανακαλούμε οικειοθελώς παρτίδα του βρεφικού γάλακτος Guigoz επιπλέον των παρτίδων που έχουν ήδη ανακληθεί», γράφει στην ανακοίνωσή της η Nestlé.

- – ΜΠΕ