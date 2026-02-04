novo-nordisk:-«Βουτιά»-18%-για-τη-μετοχή-μετά-τις-«μαζεμένες»-προβλέψεις-για-το-2026

Οι επενδυτές υπέστησαν ένα «κρύο ντουζ» που δεν περίμεναν, καθώς η εταιρεία έδειχνε σημάδια ανάκαμψης, λόγω των ενθαρρυντικών πωλήσεων του νέου χαπιού Wegovy.

«Βουτιά» 18% κατέγραψε η μετοχή της Novo Nordisk στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης το πρωί της Τετάρτης, καθώς η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε νωρίτερα από το αναμενόμενο πιο «μαζεμένες» προοπτικές για το 2026, σηματοδοτώντας μια δύσκολη χρονιά για τους παίκτες στην αγορά απώλειας βάρους.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο φαρμακευτικός κολοσσός εξέδωσε το guidance για το 2026 νωρίτερα από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να υποστούν ένα «κρύο ντουζ» που δεν περίμεναν, καθώς η εταιρεία έδειχνε σημάδια ανάκαμψης, λόγω των ενθαρρυντικών πωλήσεων του νέου χαπιού Wegovy.

Η εταιρεία προειδοποίησε την Τρίτη ότι τα κέρδη και οι πωλήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν φέτος καθώς η έντονη πίεση που ασκείται στις τιμές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντων απώλειας βάρους.

Κατά το guidance της εταιρείας, προβλέπεται μείωση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών το 2026 μεταξύ 5% και 13%, αριθμοί που είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι προοπτικές της επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στην αγορά, κυρίως στις ΗΠΑ, τον έντονο ανταγωνισμό και τη λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τη σεμαγλουτίδη, το δραστικό συστατικό για τα φάρμακά της Wegovy και Ozempic, σε ορισμένες αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αναλυτές της Barclays δήλωσαν ότι ορισμένοι μπορεί να υποδηλώνουν ότι η πρόβλεψη είναι «υπερβολική» και ότι θα ξεπεραστεί, «αν και σημειώνουμε ότι το ίδιο ειπώθηκε και πέρυσι, και αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ισχύει».

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η Novo μείωσε τις προβλέψεις της για το 2025, επικαλούμενη τις προκλήσεις της αμερικανικής αγοράς, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να υποστούν πτώση 23% την ίδια ημέρα.