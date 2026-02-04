novo-nordisk:-«Βουτιά»-18%-στις-μετοχές-μετά-την-«ψυχρολουσία»-για-τις-προβλέψεις-του-2026

«Βουτιά» 18% καταγράφουν οι μετοχές της Novo Nordisk το πρωί της Τετάρτης στην Κοπεγχάγη, καθώς η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία αφού έδωσε πιο «μαζεμένες» από τις αναμενόμενες προοπτικές για το 2026, σηματοδοτώντας μια δύσκολη χρονιά για τους παίκτες στην αγορά απώλειας βάρους.

Πάνω που η εταιρεία έδειχνε σημάδια ανάκαμψης, λόγω των ενθαρρυντικών πωλήσεων του νέου χαπιού Wegovy, ένα ακόμα «κρύο ντουζ» περίμενε τους επενδυτές, καθώς η φαρμακοβιομηχανία δημοσίευσε τις προβλέψεις της για το 2026 αργά την Τρίτη, προκαλώντας την πτώση των μετοχών της.

Η εταιρεία προειδοποίησε την Τρίτη ότι τα κέρδη και οι πωλήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν φέτος καθώς η έντονη πίεση που ασκείται στις τιμές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντων απώλειας βάρους.

Κατά το guidance της εταιρείας, προβλέπεται μείωση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών το 2026 μεταξύ 5% και 13%, αριθμοί που είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι προοπτικές της επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στην αγορά, κυρίως στις ΗΠΑ, τον έντονο ανταγωνισμό και τη λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τη σεμαγλουτίδη – το δραστικό συστατικό για τα φάρμακά της Wegovy και Ozempic – σε ορισμένες αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ενώ κάποτε απολαμβάναμε σαφή ηγετική θέση στην αγορά στη θεραπεία της παχυσαρκίας, σχεδόν κάθε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία αναγνωρίζει πλέον ότι πρόκειται για μια ελκυστική αγορά», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο διευθύνων σύμβουλος της Novo, Μάικ Ντούστνταρ, και ο πρόεδρος Λαρς Ρέμπιεν Σόρενσεν.

Στην ανακοίνωση πρόσθεσαν ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να υποσχεθεί επιστροφή στους «εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» των τελευταίων ετών και καλείται να βρει νέους τρόπους για να προσεγγίσει περισσότερο κόσμο, επειδή οι συνθήκες της αγοράς είχαν αλλάξει και «ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί».