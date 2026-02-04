ubs:-Επαναγορά-μετοχών-3-δισ.-μετά-την-αύξηση-56%-στα-καθαρά-κέρδη-τριμήνου

Σχέδια για επαναγορά μετοχών αξίας τουλάχιστον 3 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η UBS, την ίδια ώρα που τα κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 56% σε ετήσια βάση στα 1,2 δισ. δολ. τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έβλεπαν 919 εκατ. δολάρια.

Τα έσοδα του ομίλου ήταν 12,1 δισ. δολ., ευθυγραμμισμένα με την πρόβλεψη των αναλυτών. Επίσης, μειώθηκαν από 12,8 δισ. δολ. το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκαν από 11,6 δισ. δολ. για την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET) της UBS, ένας δείκτης φερεγγυότητας μιας τράπεζας, ήταν 14,4% για το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 14,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η τράπεζα σχεδιάζει να προτείνει μέρισμα για το 2025 ύψους 1,10 δολάρια ανά μετοχή, αυξημένο κατά 22%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Σέρτζιο Ερμότι, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον ρόλο του ως επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας τον Απρίλιο του 2027, μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση της Credit Suisse, δήλωσε ότι τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της τράπεζας ξεπερνούν πλέον τα 7 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά.

«Διατηρήσαμε μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση και τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας για επιστροφή κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους με αυξημένο μέρισμα, συμπληρωμένο από επαναγορές μετοχών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Είμαστε έτοιμοι να επιτύχουμε τους στόχους μας για το ποσοστό εξόδου για το 2026 και τις μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες μας» τόνισε.

Ο Γιόχαν Σολτς, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar, δήλωσε ότι τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου ήταν ένα ακόμη ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για την τράπεζα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC, δήλωσε ότι η UBS τα πήγε καλά στην ενσωμάτωση με την Credit Suisse, αλλά προειδοποίησε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «μια μικρή υπερβολή» στην τιμή της μετοχής της τράπεζας από τους κανόνες κεφαλαιακών απαιτήσεων της Ελβετίας.