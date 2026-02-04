ubs:-Κέρδη-1,2-δισ.-δολάρια-το-δ’-τρίμηνο

Η UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη σχέδια για επαναγορά μετοχών αξίας 3 δισ. δολαρίων και δημοσίευσε τα κέρδη του δ’ τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός δήλωσε ότι στοχεύει στην επαναγορά μετοχών αξίας τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, προσθέτοντας ότι στοχεύει σε περισσότερα.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 56% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,2 δισ. δολάρια τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους. Το ποσό ήταν υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 919 εκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 12,1 δισ. δολάρια για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών για 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, ήταν χαμηλότερα από τα 12,8 δισ. δολάρια του προηγούμενου τριμήνου και υψηλότερα από τα 11,6 δισ. δολάρια της ίδιας περιόδου πέρυσι.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σέρτζιο Ερμότι, ο οποίος ετοιμάζεται να παραιτηθεί από τη θέση του, μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση της Credit Suisse — δήλωσε ότι τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου της τράπεζας υπερβαίνουν πλέον τα 7 τρισ. δολάρια για πρώτη φορά. «Διατηρήσαμε μια ισχυρή κεφαλαιακή θέση και εκπληρώσαμε τις δεσμεύσεις μας για απόδοση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους με αυξημένα μερίσματα που συμπληρώθηκαν από επαναγορές μετοχών», ανέφερε σε δήλωσή του. «Είμαστε έτοιμοι να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2026 όσον αφορά τα ποσοστά εξόδου και τις μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες μας».