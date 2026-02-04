Visa Innovation Program Europe 2026: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή

Το Visa Innovation Program Europe αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα συνεργασίας για αναδυόμενες fintech startups.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον όγδοο κύκλο του Visa Innovation Program Europe (VIPE). Η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την 1η Μαρτίου. Το VIPE επιδιώκει να εντοπίσει startups που μπορούν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες της Visa, παρέχοντας τους μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Selection Day τον Μάρτιο.

Το Visa Innovation Program Europe αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα συνεργασίας για αναδυόμενες fintech startups, με στόχο να τις στηρίξει στην ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, να ενισχύσει την αξία της πρότασής τους και να τις φέρει σε άμεση επαφή με τη Visa και το εκτεταμένο δίκτυο πελατών και συνεργατών της.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε κορυφαίους οργανισμούς και ευκαιρίες proof-of-concept, ώστε να δοκιμάσουν και να επιταχύνουν την πορεία των λύσεών τους προς την αγορά.

Στο VIPE 2026 συμμετέχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, εμπορικές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Eleven Ventures και την Endeavor Greece, προσφέροντας στις startups πρόσβαση σε καθοδήγηση, δίκτυα και ευκαιρίες ανάπτυξης. Κάθε χρόνο, περίπου 10-12 startups επιλέγονται για να συμμετάσχουν, ενώ 6 από αυτές προκρίνονται στο Selection Day που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.

Το VIPE 2026 εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες και ενισχύει τη δέσμευση για καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες της Visa. Οι θεματικές του φετινού κύκλου είναι:

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εμπόριο μέσω ψηφιακών βοηθών (Agentic Commerce)

Επιχειρηματικές λύσεις και κίνηση κεφαλαίων

Open Banking και Δεδομένα

Η Sevi Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα & Ισραήλ, δήλωσε: «Η καινοτομία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη στον κόσμο των πληρωμών. Με τον όγδοο κύκλο του Visa Innovation Program Europe, δίνουμε στις νεοφυείς επιχειρήσεις την ευκαιρία να συνεργαστούν με τη Visa και το δίκτυο συνεργατών της, φέρνοντας την επόμενη γενιά λύσεων στις πληρωμές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Σας προσκαλούμε να υποβάλετε την αίτησή σας και να διεκδικήσετε μια θέση ανάμεσα στους επόμενους ηγέτες του fintech».

O Daniel Tomov, Founding Partner της Eleven Ventures, δήλωσε: «Η 8η σεζόν του Visa Innovation Program Europe ξεκίνησε επίσημα με πολλή ενέργεια. Στην Eleven Ventures, βλέπουμε αυτό το νέο κεφάλαιο ως μια δυνατή σύγκλιση φιλόδοξων ιδρυτών, τολμηρών ιδεών και ουσιαστικής εμπορικής δυναμικής σε όλη την Ευρώπη. Μαζί με τη Visa και τους εταίρους του οικοσυστήματός μας, έχουμε τη χαρά να μετατρέπουμε την αιχμή της καινοτομίας σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, ανοίγοντας πόρτες σε πιλοτικά προγράμματα, συνεργασίες και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για την επόμενη γενιά ηγετών του fintech.»

Ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece, δήλωσε:«Το Visa Innovation Program Europe συνεχίζει να αποτελεί μια ισχυρή πλατφόρμα για τους ιδρυτές fintech καθώς περνούν στη φάση ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους. Στην Endeavor Greece, είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε για τέταρτη συνεχή χρονιά με τη Visa και την Eleven Ventures για να στηρίξουμε startups από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και όχι μόνο. Μέσω της πρόσβασης σε έμπειρους μέντορες, παγκόσμια δίκτυα και συγκεκριμένες ευκαιρίες ανάπτυξης, το πρόγραμμα επιταχύνει τη συνεργασία, ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερη είσοδο στις αγορές και προάγει τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Προσκαλούμε φιλόδοξες ομάδες fintech να υποβάλουν αίτηση και να γίνουν μέλος της κοινότητας που διαμορφώνει το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.»

Το Visa Innovation Program Europe σε αριθμούς

Από την έναρξή του το 2019, το Visa Innovation Program Europe,το οποίο διεξάγεται σε 15 χώρες, έχει λάβει περισσότερες από 1.700 αιτήσεις, με περίπου 250 fintechs να φτάνουν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης. Από αυτές, περισσότερες από 140 εταιρείες έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, επωφελούμενες από περισσότερες από 1.500 ώρες καθοδήγησης και περισσότερες από 750 συστάσεις σε συνεργάτες της Visa. Μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 110 επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων και του ευρύτερου οικοσυστήματος της Visa.

Χρονοδιάγραμμα

Οι startups που θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Visa Innovation Program Europe θα ενημερωθούν αρχές Μαρτίου. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο και θα κορυφωθεί με το Visa Innovation Program Europe Summit, όπου οι συμμετέχουσες εταιρείες θα παρουσιάσουν την πρόοδό τους σε εκπροσώπους της αγοράς, στελέχη της Visa, αποφοίτους προηγούμενων κύκλων και μέλη του ευρύτερου οικοσυστήματος fintech. Περισσότερες πληροφορίες και η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://visainnovationprogram.com/.