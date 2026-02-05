Άγκυρα για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας – Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους

«Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την έκτη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας», ενημέρωσε με ανάρτηση στο X o εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.… — Burhanettin Duran (@burhanduran) February 5, 2026

«Στη Σύνοδο του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών», όπως σημειώνει.

«Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Επιπλέον στο πλαίσιο της επίσκεψης, βρίσκεται στην ατζέντα και η υπογραφή διαφόρων εγγράφων με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων».

sofokleous10.gr

