Ανάρτηση-Γεωργιάδη:-«Μέλη-ΜΚΟ-καθοδήγησαν-οικογένεια-μεταναστών-να-καταγγείλει-το-Λιμενικό-στη-Χίο»

Στη δημοσιοποίηση καταγγελίας που έλαβε από διοικητή δημόσια νοσοκομειακής δομής στη Χίο σχετικά με τη φερόμενη δράση μελών ΜΚΟ προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το καταγγελλόμενο περιστατικό γνωστοποιήθηκε και στην ΕΥΠ.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του στο X:

Σήμερα δέχθηκα σοβαρή καταγγελία από Διοικητή δημόσιας νοσοκομειακής δομής στην Χίο. Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε «βοήθειας».

Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 5, 2026

«Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε “βοήθειας”. Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως “διερμηνείς” δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ».

Ο κ. Γεωργιάδης καταλήγει στην ανάρτησή του ως εξής: «Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας».

