Απόφαση Αρείου Πάγου για νόμο Κατσέλη: Μεγάλες μειώσεις στις δόσεις – Παραδείγματα

Μεγάλες διαφορές στα ποσά των τοκοχρεωλυτικών δόσεων επιφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού κόκκινων δανείων των οποίων η εξυπηρέτηση είχε υπαχθεί στις προβλέψεις του νόμου Κατσέλη.
Ερωτηματικό, έως ότου καθαρογραφεί η απόφαση παραμένει η αναδρομικότητα της απόφασης.
Ας το δούμε με ένα παράδειγμα:
- Έστω ότι σε δανειολήπτη είχε επιδικαστεί να πληρώνει 500 ευρώ που τοκιζόμενα καθιστούσαν τη μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση στα 700 ευρώ.
Εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια και η νέα δόση μειώνεται στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ (επί 2 χρόνια = 4560 ευρώ) συνιστά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα πρέπει να συμψηφισθεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις των servicers έναντι των δανειοληπτών.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου προβλέπει τέτοια αναδρομικότητα.
Σημειωτέον ότι η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ , σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου επιφέρει άμεσα τα εξής
- νέο, ορθό υπολογισμό των τόκων,
- προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων
- συμψηφισμό των χρημάτων που έχουν καταβάλει αδίκως οι δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια,
- ενημέρωση των δανειοληπτών για τις νέες, χαμηλότερες δόσεις και αποστολή νέου δοσολογίου.
Παραδείγματα ελάφρυνσης Δόσεων
Ενδεικτικά των μεγάλων διαφορών στις δόσεις που γενά η απόφαση είναι τα παραδείγματα που παρέθεσε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για «τερατώδεις διαφορές» στις χρεώσεις, η οποία επιβάρυνε άδικα τους πολίτες. Ενδεικτικά:
Για οφειλή 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (250 ευρώ τον μήνα).
Με τον νέο τρόπο υπολογισμού επί της μηνιαίας δόσης (π.χ. δόση 500 ευρώ), η επιβάρυνση περιορίζεται μόλις στα 15 ευρώ τον μήνα.
Δάνειο 120.000 ευρώ (Επιτόκιο: 4,5% με διάρκεια: 20 έτη
Παλαιά μηνιαία δόση: 767€
Νέα δόση (μετά την απόφαση): 522,5€
Μηνιαία μείωση: 244,5€
Ετήσιο όφελος: 2.934€
Δάνειο 150.000 ευρώ (Επιτόκιο: 5% | Διάρκεια: 25 έτη)
Παλιά μηνιαία δόση: 887€
Νέα δόση (μετά την απόφαση): 525€
Μηνιαία μείωση: 362€
Ετήσιο όφελος: 4.344€
«Η διαφορά είναι άβυσσος», τόνισε η κ. Νούκα, υπογραμμίζοντας ότι η ρύθμιση του νόμου Κατσέλη δεν αποτελεί τραπεζικό προϊόν ή δάνειο, αλλά μια δικαστικά ορισμένη οφειλή που πρέπει να εξυπηρετείται με βάση την αξιοπρεπή διαβίωση του δανειολήπτη και χωρίς ανατοκισμό.
Σύμφωνα και με την κ. Νούκα, η απόφαση αναμένεται να έχει αναδρομική ισχύ, καθώς αποτελεί ερμηνεία του διατακτικού των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.