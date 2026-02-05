Απόφαση Αρείου Πάγου για νόμο Κατσέλη: Μεγάλες μειώσεις στις δόσεις – Παραδείγματα

Μεγάλες διαφορές στα ποσά των τοκοχρεωλυτικών δόσεων επιφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού κόκκινων δανείων των οποίων η εξυπηρέτηση είχε υπαχθεί στις προβλέψεις του νόμου Κατσέλη.

Ερωτηματικό, έως ότου καθαρογραφεί η απόφαση παραμένει η αναδρομικότητα της απόφασης.

Ας το δούμε με ένα παράδειγμα:

Έστω ότι σε δανειολήπτη είχε επιδικαστεί να πληρώνει 500 ευρώ που τοκιζόμενα καθιστούσαν τη μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση στα 700 ευρώ.

Εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια και η νέα δόση μειώνεται στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ (επί 2 χρόνια = 4560 ευρώ) συνιστά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα πρέπει να συμψηφισθεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις των servicers έναντι των δανειοληπτών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου προβλέπει τέτοια αναδρομικότητα.

Σημειωτέον ότι η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ , σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου επιφέρει άμεσα τα εξής

νέο, ορθό υπολογισμό των τόκων,

προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων

συμψηφισμό των χρημάτων που έχουν καταβάλει αδίκως οι δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια,

που έχουν καταβάλει αδίκως οι δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια, ενημέρωση των δανειοληπτών για τις νέες, χαμηλότερες δόσεις και αποστολή νέου δοσολογίου.

Παραδείγματα ελάφρυνσης Δόσεων

Ενδεικτικά των μεγάλων διαφορών στις δόσεις που γενά η απόφαση είναι τα παραδείγματα που παρέθεσε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για «τερατώδεις διαφορές» στις χρεώσεις, η οποία επιβάρυνε άδικα τους πολίτες. Ενδεικτικά:

Για οφειλή 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (250 ευρώ τον μήνα).

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού επί της μηνιαίας δόσης (π.χ. δόση 500 ευρώ), η επιβάρυνση περιορίζεται μόλις στα 15 ευρώ τον μήνα.

Δάνειο 120.000 ευρώ (Επιτόκιο: 4,5% με διάρκεια: 20 έτη

Παλαιά μηνιαία δόση: 767€

Νέα δόση (μετά την απόφαση): 522,5€

Μηνιαία μείωση: 244,5€

Ετήσιο όφελος: 2.934€

Δάνειο 150.000 ευρώ (Επιτόκιο: 5% | Διάρκεια: 25 έτη)

Παλιά μηνιαία δόση: 887€

Νέα δόση (μετά την απόφαση): 525€

Μηνιαία μείωση: 362€

Ετήσιο όφελος: 4.344€

«Η διαφορά είναι άβυσσος», τόνισε η κ. Νούκα, υπογραμμίζοντας ότι η ρύθμιση του νόμου Κατσέλη δεν αποτελεί τραπεζικό προϊόν ή δάνειο, αλλά μια δικαστικά ορισμένη οφειλή που πρέπει να εξυπηρετείται με βάση την αξιοπρεπή διαβίωση του δανειολήπτη και χωρίς ανατοκισμό.

Σύμφωνα και με την κ. Νούκα, η απόφαση αναμένεται να έχει αναδρομική ισχύ, καθώς αποτελεί ερμηνεία του διατακτικού των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.