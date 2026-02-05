Αυξάνονται-τα-κέρδη-της-μητρικής-εταιρείας-της-google-λόγω-της-ζήτησης-για-cloud-computing

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε κέρδη 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς τα έσοδα από το cloud computing αυξήθηκαν κατά 48%.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 113,8 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία κερδών που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.

«Βλέπουμε τις επενδύσεις μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις υποδομές μας να οδηγούν τα έσοδα και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet, Sundar Pichai.

Πρόσθεσε ότι τα ετήσια έσοδα της Alphabet ξεπέρασαν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά.