Βίντεο-Νίκου-Ανδρουλάκη-στο-tik-tok-με-προτάσεις-για-τη-λύση-του-κυκλοφοριακού-στην-Αττική

O Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντά στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο. Παρουσιάζει προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, έτσι για την …αλλαγή, κλιμακώνοντας την καμπάνια του ΠΑΣΟΚ.

@nikos.androulakis Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

- sofokleous10.gr

Διατήρηση του κλίματος ηρεμίας, ο στόχος της συνάντησης στην Άγκυρα

Άγκυρα για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας – Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.