Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, February 6
    Βίντεο-Νίκου-Ανδρουλάκη-στο-tik-tok-με-προτάσεις-για-τη-λύση-του-κυκλοφοριακού-στην-Αττική
    Βίντεο Νίκου Ανδρουλάκη στο Tik-Tok με προτάσεις για τη λύση του κυκλοφοριακού στην Αττική

    Βίντεο Νίκου Ανδρουλάκη στο Tik-Tok με προτάσεις για τη λύση του κυκλοφοριακού στην Αττική

    Πολιτική 2 Mins Read

    O Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απαντά στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο. Παρουσιάζει προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, έτσι για την …αλλαγή, κλιμακώνοντας την καμπάνια του ΠΑΣΟΚ. 

    @nikos.androulakis

    Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή.

    ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

    - sofokleous10.gr

    • Διατήρηση του κλίματος ηρεμίας, ο στόχος της συνάντησης στην Άγκυρα
    • Άγκυρα για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας – Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους
    • ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    TAGS: Νίκος Ανδρουλάκης κυκλοφοριακό ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

    Σχετικά Άρθρα

    ΠΑΣΟΚ καμπάνια

    Καμπάνια ΠΑΣΟΚ: Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική – Λύσεις για ποιοτική καθημερινότητα (Βίντεο)

    κίνηση στον κηφισό

    Οι προτάσεις που ακούστηκαν στη σύσκεψη για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική

    Κηφισός

    Δήμας για κυκλοφοριακό χάος: Εξετάζεται flyover και μεταφορά επιχειρήσεων εκτός Αθήνας

    Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr

    social media

    Απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Η Ελλάδα έτοιμη να ακολουθήσει την Αυστραλία Ελλάδα

    Λεωφορείο

    Η κυβέρνηση καρατόμησε τους επικεφαλής του ΟΣΕΘ μετά το μπαράζ περιστατικών με φωτιές σε λεωφορεία Ελλάδα

    Δημήτρης Κουσούμπας

    Κουτσούμπας: «Υποκρύπτει πολιτική σκοπιμότητα η μήνυση του Κ. Πλεύρη εις βάρος μου» Πολιτική

    Καμπανιακός 17χρονος

    Νέο σοκ στο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος άσος του Καμπανιακού Αθλητικά

    Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com