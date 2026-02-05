Βακάκης: Γιατί η Jumbo δεν φοβάται την ολλανδική Action – Η στρατηγική επέκτασης στη Ρουμανία

Όλα όσα είπε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo o Απόστολος Βακάκης.

Καθησυχαστικός απέναντι στα σχέδια των διεθνών ανταγωνιστών του εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμη φορά πως επικεντρώνεται στα δικά του σχέδια.

«Το κουνούπι θα γίνει ελέφαντας; Να γίνει πρώτα και βλέπουμε», δήλωσε με το γνωστό του χαρακτηριστικό ύφος όταν ερωτήθηκε εάν τα περιθώρια κέρδους της Jumbo θα μπορούσαν να απειληθούν από τη δυναμική επέκτασης του Ολλανδού discounter Action, ο οποίος ήδη έχει εισέλθει στη ρουμανική αγορά και σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στα Βαλκάνια. Μάλιστα, η στρατηγική επέκτασης της Action αποτέλεσε και λόγο υποβάθμισης της Jumbo, προκαλώντας πιέσεις στη μετοχή της.

«Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με αυτά. Οκτώ καταστήματα πολύ μικρότερου μεγέθους από της Jumbo, σε μια αγορά 20 εκατ. ανθρώπων» εξήγησε με νόημα ο κ. Βακάκης, προσθέτοντας πως δεν σχολιάζει απόψεις αλλά μόνο νούμερα.

Τα σχέδια για τη Ρουμανία

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Jumbo, o κ. Βακάκης αποκάλυψε και τη στρατηγική επέκτασης της Jumbo.

Όπως τόνισε, στη ρουμανική αγορά παραμένει ο στόχος για διπλασιασμό του δικτύου καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να θέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα. «Έχουμε πετύχει στη Ρουμανία, είμαστε η νούμερο ένα δύναμη στη χώρα», σημείωσε, κάνοντας λόγο για μια σοβαρή χώρα με μεγάλες προοπτικές.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το δίκτυο της εισηγμένης στη ρουμανική αγορά ανέρχεται σήμερα σε 22 καταστήματα.

Το Japan style

Σε άλλο σημείο ο κ. Βακάκης μίλησε εκ νέου για το ιαπωνικό μοντέλο που υιοθετεί κατά τη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής της Jumbo, το οποίο αποδίδει.

«Δεν θέλουμε να είμαστε πύραυλος, οι πύραυλοι συχνά ανατινάζονται. Ακολουθούμε ιαπωνικές πρακτικές και δείκτες. Το ένα τρίτο των κερδών επανεπενδύεται, το ένα τρίτο είναι μέρισμα και το ένα τρίτο κατευθύνεται σε φόρους και ταμείο», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αν μια χρονιά κάνουμε μεγάλη επένδυση μπορεί να μη δώσουμε μέρισμα. Όμως αυτό είναι η εξαίρεση. Ο κανόνας είναι να δίνουμε. Είμαστε μια αποταμιευτική εταιρεία, έχουμε συγκεκριμένη πολιτική και στο ζήτημα του μερίσματος, έχουμε ένα αποτέλεσμα. Επιπλέον φροντίζουμε να έχουμε πάρα πολύ μετρητό γιατί κανείς δεν ξέρει αύριο το πρωί τι θα γίνει, κανείς δεν ξέρει το αύριο. Εγώ αυτό το μοντέλο ιαπωνικού τύπου το λέω, ισχυρό ταμείο, μέρισμα, χωρίς δανεισμό» εξήγησε.

«Έχουμε εμπνευστεί από ιαπωνικές εταιρείες που επέζησαν και των δύο παγκοσμίων πολέμων πολύ, πολύ εύκολα και μελετώντας τις, ανακαλύψαμε ότι ήταν πλούσιες σε μετρητά», έχει δηλώσει παλαιότερα ο ίδιος.

Ελλάδα, Κύπρος και άλλες χώρες

Σύμφωνα με τον κ. Βακάκη, υπάρχει ένα σημαντικό πρόγραμμα ανάπτυξης για Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες.

Όπως σημείωσε, το franchise μόνο δεν πρόκειται να αναπτυχθεί ιδιαίτερα καθώς είναι συμπληρωματικό, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικά να εξετάσει την ανάπτυξη της Jumbo σε άλλες χώρες ακόμη και εκτός ΕΕ, κάτι που απέκλειε στο παρελθόν, τονίζοντας ότι είναι κάτι που ίσως αναγκαστικά μπορεί να κάνει.

Το guidance και η επόμενη μέρα

Ο επικεφαλής της Jumbo μίλησε για μια εποχή ανάπτυξης της εισηγμένης, τονίζοντας με νόημα πως «είναι εποχή να ανοίξουμε το γκάζι αν ανοίξουμε το δίκτυο. Όχι όμως αγοράζοντάς το ακριβά».

Σχολιάζοντας δε το guidance για το 2026 και δη αύξηση πωλήσεων κατά 5% και καθαρά κέρδη της τάξης του 310-320 εκατ. ευρώ, έκανε λόγο για μια εκτίμηση που βασίζεται στα σημερινά δεδομένα, χωρίς να είναι ούτε υπερσυντηρητική ούτε απαισιόδοξη.

«Οι προϋποθέσεις είναι υπέρ μας, δεν είναι κατά. Μπορεί αυτό να αλλάξει αύριο το πρωί, ζούμε σε ένα μεταβλητό κόσμο. Τα νέα σήμερα είναι ελαφρώς καλύτερα από το παρελθόν», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

Οι ασιατικές πλατφόρμες

Κληθείς να σχολιάσει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις ασιατικές πλατφόρμες Temu και Shein, ο κ. Βακάκης εκτίμησε ότι στο τέλος τα κράτη θα βρουν τρόπο να μην καταστρατηγούνται οι κανόνες και τόνισε πως «είναι υγιής ο ανταγωνισμός αλλά όχι ο αθέμιτος ανταγωνισμός».

«Πρέπει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και ο ανταγωνισμός μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι στη δουλειά μας. Ο χειρότερος ανταγωνιστής είναι ο εαυτός μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε φάση αποπληθωρισμού η οικονομία

Σχολιάζοντας τέλος την πορεία της οικονομίας ανέφερε ότι πάμε σε φάση αποπληθωρισμού, σημειώνοντας με νόημα πως «θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι». Ωστόσο αποκάλυψε ότι η Jumbo μειώνει τιμές σε 90 από τα 100 προϊόντα που τιμολογεί, λόγω μείωσης του μεταφορικού κόστους και της ενέργειας.