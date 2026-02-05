Βορίδης-για-Χίο:-«Αν-θέλει-κάποιος-να-μην-κάνει-αποτροπή-το-Λιμενικό,-να-μας-το-πει»

Τη θέση του για την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες εξέφρασε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης σε σημερινή συνέντευξή του.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά θλιβερό γεγονός» και πρόσθεσε πως όταν ανοίγει μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να λέγονται τα αυτονόητα.

«Έχουμε ορισμένα δεδομένα. Ανθρώπους που κάνουν κακουργήματα. Η διακίνηση παρανόμων μεταναστών είναι κακούργημα, όπως ξέρετε […]. Εκθέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους αυτούς, άρα να συμφωνήσουμε ότι ο διακινητής που το κάνει αυτό διαπράττει εγκληματικές ενέργειες», είπε αρχικά. «Η δουλειά λοιπόν η δική μας είναι η αποτροπή. Αν θέλει κάποιος να πει να μην κάνει αποτροπή το Λιμενικό, να μην βρίσκεται εκεί, να μην λέει στη βάρκα να γυρνά πίσω, να μας το πει», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης της συγκεκριμένης αποτροπής, ο πρώην υπουργός σημείωσε πως θα γίνει η έρευνα από το Λιμενικό, καθώς και προκαταρκτική εξέταση από τη Δικαιοσύνη.

«Να περιμένουμε μέχρι τότε. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπω τα γνωστά: κάθε φορά που έχουμε τραγικό δυστύχημα, αρχίζει από οποιονδήποτε μη αρμόδιο μια επιλεκτική παρουσίαση των στοιχείων ανάλογα με την ιδεολογική οπτική που έχει. Αν κάποιος θέλει να πει να μην φυλάγονται τα σύνορα, δεν λέει αυτό αλλά “μήπως έγινε κάτι άλλο” κλπ. Με τα “μήπως” δεν γίνεται δουλειά», υπογράμμισε.

«Το να βγάζουμε μόνοι μας καταδικαστική απόφαση για το Λιμενικό και τους ανθρώπους που είναι διαρκώς εκεί, δεν είναι κανονικό πράγμα. Και είναι και ανεύθυνο πολιτικά. Όποιος έχει τέτοια άποψη, ας έρθει να την πει καθαρά», είπε.

Για την κριτική Σαμαρά: «Δεν δημιουργούν πρόβλημα στη ΝΔ»

Την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στην επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση , με τον κ. Βορίδη να επισημαίνει πως ο πρώην πρωθυπουργός διατυπώνει τις απόψεις του. «Το σημαντικό είναι να μην σχολιάσουμε το όποιο κίνητρο – δεν το ξέρουμε – αλλά την τοποθέτηση, δηλαδή αν έχει δίκιο ή όχι», δήλωσε.

Μάλιστα, χαρακτήρισε ότι μια τέτοια κριτική από τον κ. Σαμαρά εναγκαλίζεται με ορισμένες αντιπολιτευτικές φωνές πολύ ακραίες, οι οποίες παρουσιάζουν μια «μαύρη» Ελλάδα. «Χωρίς να ισχυρίζομαι ότι όλα είναι ρόδινα και η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα σωστά, πάντως η εικόνα μας δεν είναι αυτή μιας ρημαγμένης χώρας. Είναι μια χώρα που αυτήν τη στιγμή έχει το μικρότερο ποσοστό ανεργίας που είχε ποτέ. Είναι μια χώρα που σταθερά έχει αύξηση των εισοδημάτων, μια χώρα που συστηματικά προσελκύει επενδύσεις, μια χώρα που ενισχύει την άμυνά της. Θεωρώ για το σύνολο της αντιπολίτευσης μια τέτοια ρητορική ότι δεν είναι αξιόπιστη».

«Στη ΝΔ αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα. Δεν είναι εστιασμένες σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά αποτελούν ισοπεδωτική προσέγγιση και η κοινωνία δεν έχει αυτήν την προσλαμβάνουσα. Έχουμε περάσει δύσκολες εποχές σε αυτόν τον τόπο και πλέον η συζήτηση είναι εντελώς διαφορετική για άλλα θέματα», κατέληξε.

Για την Μαρία Καρυστιανού

«Η κυρία Καρυστιανού, έλεγα εγώ πριν από περίπου έναν χρόνο ότι, στην πραγματικότητα, είναι ξεκάθαρο πως, από τη μία πλευρά, η προσωπική της βαρύτατη απώλεια την έχει καταστήσει απολύτως συμπαθή, αλλά από την άλλη πλευρά θέτει πολιτική ατζέντα, και ότι με την τραγική της απώλεια αυτό αποτελεί εφαλτήριο για να οικοδομηθεί ένας πολιτικός λόγος. Τώρα αυτό αποκαλύφθηκε», απάντησε σε σχετικό ερώτημα που του έγινε.

Και συμπλήρωσε: «Όταν έρχεσαι στην πολιτική, δεν θα σε ρωτήσουν αν επιθυμείς την τροποποίηση ή την κατάργηση του νόμου 86 περί ευθύνης των υπουργών. Θα σε ρωτήσουν και τι λες για το ζήτημα της διακοπής κύησης, τι λες για τα ελληνοτουρκικά. Εκεί δεν μπορείς να λες στον δημόσιο λόγο ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα».