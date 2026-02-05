ΔΑΑ: «Πέταξε» τον Ιανουάριο η επιβατική κίνηση – Αύξηση 8,6%

Άνοδο της τάξης του 8,6% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), οι ταξιδιώτες τον Ιανουάριο ανήλθαν σε 1,99 εκατ.

Κατά τα ίδια στοιχεία, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 7,1% και 9,2% τα επίπεδα του 2025.

Περισσότερες πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ανήλθε σε 17.748, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,3% σε σχέση με το 2025.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού, όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 7,6% και 7,1%, αντίστοιχα.