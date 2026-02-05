ΕΕΤ:-Στην-κατηγορία-1-η-μετατροπή-του-ελβετικού-φράγκου-για-τα-ΑμεΑ

Αυτό σημαίνει ότι θα τους εντάξουν στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η ευπαθής κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ (με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%) εντάσσεται με απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Το σχετικό πιστοποιητικό ένταξης στην Κατηγορία 1 βάσει του παραπάνω ποσοστού αναπηρίας θα εκδίδεται από την πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.