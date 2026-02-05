Εξωδικαστικός:-Νέο-ρεκόρ-τον-Ιανουάριο-με-773-εκατ.-ευρώ-ρυθμισμένες-οφειλές

Συγκρίνοντας τα στοιχεία με το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ του Ιουνίου 2025, ο μήνας Ιανουάριος 2026 το ξεπέρασε κατά 113 εκατ. ευρώ.

Με νέο ιστορικό υψηλό οφειλών ξεκίνησε ο πρώτος μήνας του 2026 κατά τον οποίο ρυθμίστηκαν 773 εκατ. ευρώ μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ. Συγκρίνοντας δε τα στοιχεία με το προηγούμενο αντίστοιχο ρεκόρ του Ιουνίου 2025, ο μήνας Ιανουάριος 2026 το ξεπέρασε κατά 113 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 2.554 ρυθμίσεις. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί 53.307 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 16,53 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία. To μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών και συγκεκριμένα το 68,6% να αφορούν Φυσικά πρόσωπα – Επιτηδευματίες.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Μόνο μέσα στον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 37 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 440 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς