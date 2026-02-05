Επιμένει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Μεγαλώνει η «ψαλίδα» με την Ευρωζώνη

Το «παζλ» των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Οι επιπτώσεις της μεγάλης διαφοράς με την Ευρωζώνη και οι προβλέψεις για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Στα 2,8% διαμορφώθηκε ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός της χώρας μας τον Ιανουάριο λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από τις τιμές των τροφίμων. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα αρκετά υψηλότερα από αυτόν της Ευρωζώνη ο οποίος βρέθηκε τον προηγούμενο μήνα 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ, στο 1,7%.

Η μεγάλη πτώση του ετήσιου πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αποδίδεται από τους αναλυτές σε σημαντικό βαθμό από την πτώση που σημείωσαν σε σχέση με πέρυσι οι τιμές της ενέργειας (-4,1%), καθώς ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 2025, είχε καταγραφεί απότομη αύξηση των τιμών. Το ίδιο φαινόμενο βάσης σύγκρισης (base effect) ίσχυσε και στη χώρα μας με την πτώση των τιμών στην ενέργεια μάλιστα να είναι ακόμη μεγαλύτερη (-4,3%) από αυτή της Ευρωζώνης.

Η διαφορά είναι, όμως, ότι οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένου του καπνού και του αλκοόλ ήταν ισχυρότερες στη χώρα καθώς ο σχετικός δείκτης σε σύγκριση με πέρυσι αυξήθηκε κατά 3,8% τον Ιανουάριο από αύξηση 3,4% που είχε σημειωθεί ένα μήνα πριν. Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Δεκέμβριο και στο 2,7% τον Ιανουάριο.

Την ίδια ώρα, παραμένει η διαφορά και στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις Υπηρεσίες, η οποία όμως φαίνεται πως μειώθηκε τον πρώτο μήνα του 2026. Ο δείκτης των Υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 4,1% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη. Τον προηγούμενο μήνα είχε σημειωθεί ετήσια αύξηση 4,5% στην Ελλάδα και 3,4% στην Ευρωζώνη.

Η επιτάχυνση της ανόδου των τιμών των τροφίμων είχε ως αποτέλεσμα η «ψαλίδα» που χωρίζει Ελλάδα και Ευρωζώνη στον ονομαστικό πληθωρισμό να είναι για πρώτη φορά, έστω και οριακά, μεγαλύτερη από την αντίστοιχη «ψαλίδα» του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή του ανόδου των τιμών εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας.

Ταμείο Ανάκαμψης: Σημάδια κόπωσης στην τελική ευθεία – Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Οι προβλέψεις και οι κίνδυνοι της επιμονής

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν πως ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα κατεβάσει ρυθμούς το 2026 και θα προσεγγίσει σταδιακά τα επίπεδα της Ευρωζώνης, παραμένοντας βέβαια ο υψηλότερος. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ (Δεκέμβριος 2025) ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στη χώρα μας το 2026 αναμένεται στο 2,1% έναντι 1,9% στην Ευρωζώνη, ενώ ο εναρμονισμένος δομικός πληθωρισμός αναμένεται στο 2,4% έναντι 2,2% αντίστοιχα.

Το ΙΟΒΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία εκτιμούσε πως ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα ενισχυθεί ήπια το τρέχον έτος, με ρυθμό στην περιοχή του 2,4%, λόγω κυρίως της τόνωσης της εγχώριας ζήτησης.

Όμως, τουλάχιστον για τους αμέσως επόμενους μήνες, δεν υπάρχουν σημάδια τέτοιας έντονης αποκλιμάκωσης. Τουλάχιστον όχι με βάση τα στοιχεία από τις τιμές χονδρικής σε φρούτα και λαχανικά που καταγράφουν διψήφιες και σε κάποιες περιπτώσεις και τριψήφιες αυξήσεις σε έναν μήνα όπως ανέδειξε ανάλυση του -.

Νέες ανατιμήσεις δείχνουν και τα αποτελέσματα των ερευνών οικονομικής συγκυρίας που πραγματοποιεί το ΙΟΒΕ με τις προβλέψεις των τιμών να κινούνται ανοδικά τους τελευταίους μήνες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (Λιανικό Εμπόριο, Βιομηχανία, Υπηρεσίες) πλην των Κατασκευών.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η σύγκλιση με την Ευρωζώνη είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του 2026, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός πέρα από τα γνωστά προβλήματα που προκαλεί στα νοικοκυριά ροκανίζοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους μπορεί -αν διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα- να προκαλέσει ζητήματα και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και ειδικά στον τουρισμό