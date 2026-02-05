Ζ.-Κωνσταντοπούλου:-«Στα-Τέμπη-και-στην-Πύλο-χάθηκαν-τα-βίντεο,-στη-Χίο-δεν-υπάρχουν-καταγραφές»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορεί την κυβέρνηση για ρατσισμό και εγκληματική αντιστροφή της πραγματικότητας σχετικά με τα τραγικά γεγονότα στη Χίο.

Επισημαίνει έλλειψη καταγραφών βίντεο σε κρίσιμα περιστατικά, όπως στο δυστύχημα των Τεμπών, το συμβάν στην Πύλο και πρόσφατα στη Χίο, κατηγορώντας για συγκάλυψη εγκληματικών εντολών υψηλόβαθμων.

Αναγνωρίζει την υποστήριξή της προς τους λιμενικούς που υποφέρουν λόγω υποστελέχωσης και χαμηλών μισθών, αλλά ζητά την τιμωρία των επίορκων που εμπλέκονται σε παρανομίες και συγκάλυψη.

«Ο ρατσισμός είναι έγκλημα και η αντιστροφή της πραγματικότητας που επιχειρείτε είναι επίσης εγκληματική», κατηγόρησε την κυβέρνηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τα όσα είπε σήμερα στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θ. Πλεύρης, για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο.

«Στο έγκλημα των Τεμπών δεν βρέθηκαν βίντεο από περίπου 150, αν δεν κάνω λάθος, θέσεις κάμερας. Στο έγκλημα της Πύλου χάθηκαν και εκεί τα βίντεο, γιατί δήθεν είχε χαλάσει το καταγραφικό του σκάφους του λιμενικού. Και, τώρα, εδώ, στη Χίο, για άλλη μια φορά, δεν υπάρχουν καταγραφές. Και αντί να ελέγχετε εκείνους τους υψηλόβαθμους που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δίνουνε εγκληματικές εντολές, τολμάτε να εμφανίζετε αυτήν την τρομερή τραγωδία σαν ένα λυπηρό γεγονός, να μετατρέπετε τη διερεύνηση ευθύνης σε διαβεβαιώσεις δικές σας ότι πρόκειται για επιχείρηση διάσωσης», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε: «Τι διάσωση είναι αυτή με νεκρούς και αγνοουμένους; Σε σώζουν σκοτώνοντάς σε; Και όταν διαμαρτύρεται η δημοκρατική κοινωνία και η δημοκρατική Αντιπολίτευση, λαϊκίζοντας αισχρά, λέτε ότι κατηγορούμε συλλήβδην τους ανθρώπους του Λιμενικού. Τους ανθρώπους του Λιμενικού εγώ τους έχω υπερασπιστεί, όταν εσείς τους εγκαταλείπετε με μισθούς πείνας σε υποστελεχωμένα τμήματα και με τριπλοβάρδιες και τους στέλνετε στην παραμεθόριο, γιατί δεν έχετε πόρους. Αλλά, τους επίορκους του Λιμενικού οφείλετε εσείς πρώτοι να μην τους υπερασπιστείτε. Και τους επίορκους, συνολικά, που συγκαλύπτουν, οφείλετε εσείς να τους οδηγήσετε και στην έξοδο και στη φυλακή».

«Για την Πύλο ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Το γνωρίζετε.

Με ανοιχτές, λοιπόν, αυτές τις κατηγορίες και αυτές τις καταγγελίες, οφείλατε και εσείς – και βέβαια πρέπει και ο κ. Κικίλιας να έρθει και να δώσει εξηγήσεις και ενημέρωση – να πάρετε τη θέση του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, γιατί αυτή είναι η θέση της Ελλάδας. Και αν θέλετε να μιλάτε για πατρίδα και πατριωτισμό, πρώτα από όλα πρέπει να υπερασπιστείτε αυτήν την πατρίδα που ο λαός της ήταν πάντα με τους αδύναμους, πάντα με τους αδικημένους, πάντα με τους κατατρεγμένους, πάντα με την πλευρά του δικαίου», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

