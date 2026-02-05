ΗΠΑ:-Αυξήθηκαν-κατά-22.000-οι-αιτήσεις-για-επίδομα-ανεργίας

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για πρώτη φορά αυξήθηκαν κατά 22.000 στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου.

Έντονη αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ενδεχομένως λόγω των χιονοθύελλων σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για πρώτη φορά αυξήθηκαν κατά 22.000 στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 212.000 νέες αιτήσεις, αλλά η έντονη χιονόπτωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλα τμήματα της χώρας προς τα τέλη Ιανουαρίου ήταν κάτι που θα μπορούσε να είχε αφήσει ορισμένους πολίτες προσωρινά χωρίς εργασία.

Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια πρώτη εβδομάδα, μια ένδειξη του ρυθμού των προσλήψεων, αυξήθηκε κατά 25.000 στο εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο των 1,844 εκατομμυρίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 24 Ιανουαρίου.