ΗΠΑ:-Κυβερνητική-υπηρεσία-ξεκινά-έρευνα-κατά-της-nike-για-διακρίσεις-κατά-των-λευκών-εργαζόμενων

Έρευνες στη Nike για φερόμενες διακρίσεις σε βάρος λευκών εργαζόμενων, ανακοίνωσε πως ξεκινά η αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία που διαμορφώνει τη σχετική νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών στην Απασχόληση (Equal Employment Opportunity Commission – EEOC) ανέφερε χαρακτηριστικά πως ανοίγει νέα καρτέλα, επειδή ο παγκόσμιος κολοσσός υποδημάτων και ενδυμάτων αρνήθηκε να συμμορφωθεί με μια εκτεταμένη κλήτευση για την παροχή πληροφοριών, σχετικά με τη φυλετική και εθνοτική σύνθεση του εργατικού της δυναμικού, καθώς και έναν κατάλογο των υπαλλήλων που επιλέχθηκαν για προγράμματα καθοδήγησης και ανάπτυξης.

Η επιτροπή δήλωσε ότι διερευνά εάν η Nike έκανε σκόπιμα διακρίσεις κατά λευκών υπαλλήλων, στοχεύοντάς τους δυσανάλογα για απολύσεις.

Ένας εκπρόσωπος της Nike χαρακτήρισε την καταγγελία ως «μια ασυνήθιστη κλιμάκωση», λέγοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται με την έρευνα της EEOC και έχει παράσχει χιλιάδες σελίδες πληροφοριών στην υπηρεσία.

«Είμαστε προσηλωμένοι σε δίκαιες και νόμιμες πρακτικές απασχόλησης και τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαγορεύουν τις διακρίσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Πιστεύουμε ότι τα προγράμματα και οι πρακτικές μας είναι σύμφωνες με αυτές τις υποχρεώσεις και αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα με σοβαρότητα».

Στο στόχαστρο τα προγράμματα διαφορετικότητας και ισότητας

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και των διορισμένων αξιωματούχων της να περιορίσουν ή να καταργήσουν πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης σε κρατικούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα και την ανώτατη εκπαίδευση. Οι επικριτές των προγραμμάτων DEI υποστηρίζουν ότι υπονομεύουν την αξιοκρατία και μπορεί να οδηγούν σε «αντίστροφες διακρίσεις», ιδίως εις βάρος λευκών και ανδρών.

Η πρόεδρος της EEOC, Άντρεα Λούκας, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι πολλά διαδεδομένα προγράμματα διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας ενδέχεται να είναι παράνομα και ότι η επιτροπή θα ερευνά –και εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα προσφεύγει στα δικαστήρια– εταιρείες που παραβιάζουν τους νόμους κατά των διακρίσεων με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή άλλα προστατευόμενα χαρακτηριστικά. Η Λούκας διορίστηκε στην επιτροπή από τον Τραμπ το 2020 και ανέλαβε πρόεδρος πέρυσι.

Συνήθως, οι έρευνες της EEOC ξεκινούν έπειτα από καταγγελίες εργαζομένων. Ωστόσο, στην περίπτωση της Nike, η διαδικασία βασίζεται σε μια σχετικά σπάνια «καταγγελία επιτρόπου» (commissioner’s charge), την οποία ξεκίνησε η ίδια η Λούκας τον Μάιο του 2024, όπως προκύπτει από την κατάθεση της Τετάρτης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σεντ Λούις, στο Μιζούρι.

Σε δήλωσή της, η Λούκας τόνισε ότι όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως οι πολιτικές DEI ενός εργοδότη είναι παράνομες, «η EEOC θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα –συμπεριλαμβανομένων ενεργειών επιβολής κλητεύσεων– ώστε να διασφαλίσει τη δυνατότητα πλήρους και ουσιαστικής διερεύνησης».