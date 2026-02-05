Η-alumil-και-η-επιστροφή-στο-εύρος-των-ιστορικών-τιμών

Ανοδική πορεία προς τα επίπεδα που είχε καταγράψει τον Ιούλιο του 2007, στα €6,22, έχει αρχίσει να χαράζει η μετοχή της ALUMIL (ΑΛΜΥ), μετά και την κίνηση των τελευταίων συνεδριάσεων. Ένα σταθερό πέρασμα πάνω από τη ζώνη των €6 ανοίγει πλέον τον ανηφορικό δρόμο, όχι τόσο προς το στόχο των υψηλών σχεδόν δύο δεκαετιών, όσο προς το επόμενο επίπεδο αντιπαράθεσης στην περιοχή των €7,50.

Η εικόνα της εταιρείας, όπως αποτυπώθηκε στους ξένους θεσμικούς επενδυτές στο 8ο Greek Investment Day στο Παρίσι, που διοργάνωσε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, δείχνει έναν όμιλο που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της αναδιάρθρωσης και κινείται πλέον σε φάση έντονης επιχειρησιακής ανάπτυξης.

Πρόκειται για μια βιομηχανική δομή με υψηλό βαθμό τεχνικής εξειδίκευσης και έντονη διεθνή διασπορά, όπου η παραγωγική βάση, οι θυγατρικές και το δίκτυο συνεργατών επιτρέπουν συμμετοχή σε έργα αυξημένων απαιτήσεων. Σε αυτά τα έργα, η επιλογή προμηθευτή γίνεται με κριτήρια πιστοποιήσεων, αντοχής, ενεργειακής συμπεριφοράς και δυνατότητας τεχνικής υποστήριξης σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζει η δραστηριότητα της ALUMIL Middle East, καθώς αποτυπώνει τη μετάβαση από περιορισμένη εμπορική παρουσία σε πλήρη επιχειρησιακή ενσωμάτωση στην περιοχή. Η συμμετοχή ως Strategic Sponsor, με το μεγαλύτερο περίπτερο, στη διεθνή έκθεση Big 5 Global – Windows, Doors & Facades στο Riyadh, συνδέεται άμεσα με την ανάληψη διαδοχικών έργων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων.

Το Rixos Baghdad Hotel & Residences αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα έργο 115.000 τ.μ. στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, με αρχιτεκτονική αναφορά στους Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας, όπου η Alumil συμμετέχει με σύνθετα συστήματα υαλοπετασμάτων, θερμομονωτικά συρόμενα και ανοιγόμενα υψηλών προδιαγραφών. Η πολυπλοκότητα εδώ αφορά τη μηχανική ακρίβεια, τη θερμική συμπεριφορά και την αντοχή σε ακραίες κλιματικές συνθήκες.

Rixos Baghdad Hotel & Residences

Στο Dubai, το project The Rings της Foster + Partners ανεβάζει περαιτέρω τον πήχη. Τα ultra-slim συρόμενα συστήματα και τα curtain walls καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγάλες επιφάνειες, χώρους διπλού ύψους και πλήρη οπτική σύνδεση με το Jumeirah Waterfront, σε εφαρμογές όπου η ανοχή σε τεχνικές αποκλίσεις είναι ελάχιστη.

Στο Riyadh, το La Vie Yards αποτυπώνει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας αστικό project με τέσσερις πύργους και ανάπτυξη άνω των 130.000 τ.μ., όπου κρίσιμος παράγοντας αποτελεί ο συγχρονισμός αρχιτεκτόνων, εργολάβων και προμηθευτών αλουμινίου.

The Rings, Jumeirah Waterfront Canal, Dubai

Στην αντίπερα όχθη, το Ocean Golf Resort & Residences στο Amaala, στην Ερυθρά Θάλασσα, τοποθετεί τον όμιλο σε περιβάλλον αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Τα συστήματα καλούνται να συνδυάσουν λεπτό προφίλ, υψηλή ενεργειακή απόδοση και αντοχή στη διάβρωση, στοιχεία που δημιουργούν ισχυρό τεχνικό αποτύπωμα και συνέχεια συνεργασιών.

Η συμμετοχή στο Sheikh Mohamed bin Zayed Hospital στο Ajman εντάσσει την εταιρεία σε έργα ειδικού χαρακτήρα. Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις 79.000 τ.μ., με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης, όπου το σύστημα M7 λειτουργεί ως βασικός κορμός του κελύφους.

Στο DAMAC Bay by Cavalli στο Dubai Harbour, η πολυτέλεια συναντά τη μηχανική, με πέντε πύργους έως 55 ορόφους, υαλοπετάσματα πλήρους ύψους, μεγάλα ανοίγματα και σύνθετες γεωμετρίες. Η συμμετοχή σε τέτοια έργα τοποθετεί την Alumil στη σφαίρα τεχνικού εταίρου και όχι απλής προμήθειας.

DAMAC Bay by Cavalli, Dubai

Η ένταση των έργων που εκτελούνται στη Μέση Ανατολή και η γεωγραφική τους διασπορά αναμένεται να αρχίσουν να αποτυπώνονται πιο ευδιάκριτα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς μεγαλύτερο μέρος του ανεκτέλεστου περνά από τη φάση της κατασκευής στη φάση της τιμολόγησης.

Χρήσιμο σημείο αναφοράς παραμένουν τα στοιχεία που έχουν δοθεί, και δείχνουν την ALUMIL να κατευθύνεται προς πωλήσεις της τάξης των €500–510 εκατ. και EBITDA €62–65 εκατ. για το 2025. Με καθαρό δανεισμό στην περιοχή των €140–145 εκατ. και κεφαλαιοποίηση περίπου €165,3 εκατ., η επιχειρηματική αξία διαμορφώνεται σήμερα κοντά στα €305–310 εκατ.. Σε αυτό το επίπεδο, ο όμιλος αποτιμάται με δείκτη EV/EBITDA περίπου 4,7–5,0 φορές, ένδειξη ότι η αγορά εξακολουθεί να τιμολογεί τη δραστηριότητα με αισθητό discount.

Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο, η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερο βάθος όταν τοποθετηθεί στο διεθνές πλαίσιο. Όμιλοι κατεργασίας και συστημάτων αλουμινίου σε ώριμες αγορές αποτιμώνται συνήθως σε εύρος 6,5 έως 8 φορές EBITDA, ακόμη και σε περιπτώσεις χωρίς έκθεση σε παραγωγή ανακυκλωμένου μετάλλου ή έργα αντίστοιχης τεχνικής πολυπλοκότητας.

Το χάσμα αυτό αφήνει ανοιχτό το πεδίο επαναξιολόγησης προς τα €8 με €8,70, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση των έργων και η πορεία των μεγεθών παραμείνουν συνεπείς με την εικόνα που ήδη σχηματίζεται.

February 5, 2026