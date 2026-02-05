Η-eurobank-στηρίζει-το-μέλλον-της-εφοδιαστικής-αλυσίδας

Η στρατηγική σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας στη σύγχρονη οικονομία, οι προκλήσεις που αναδεικνύονται μέσα από τις παγκόσμιες αναταράξεις, αλλά και οι νέες προοπτικές που δημιουργούνται μέσω της βιωσιμότητας, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 19ου Συνεδρίου & Έκθεσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκε ο μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας από έναν “αόρατο” επιχειρησιακό μηχανισμό σε έναν κρίσιμο στρατηγικό πυλώνα για τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες. Οι πρόσφατες διαταραχές, από την πανδημία και τις γεωπολιτικές εντάσεις έως τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, κατέδειξαν πόσο εύθραυστες αλλά και πόσο καθοριστικές είναι οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τρεις βασικές δυνάμεις που επαναδιαμορφώνουν τον κλάδο: την ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή μετάβαση με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής της Eurobank, Νικόλας Παναγή, αναφέρθηκε στον ρόλο των τραπεζών ως ενεργών εταίρων στον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τονίζοντας ότι μια αλυσίδα εφοδιασμού δεν αποτελεί μόνο ροή αγαθών, αλλά και ροή κεφαλαίων, δεδομένων και κινδύνου. Ιδιαίτερα τόνισε τη μετάβαση σε πιο ανθεκτικές και προνοητικές δομές, με διαφοροποίηση προμηθευτών, μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο ευέλικτα δίκτυα logistics.

Όπως είπε, οι επενδύσεις σε βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού δεν ενισχύουν μόνο τη λειτουργική συνέχεια των επιχειρήσεων, αλλά βελτιώνουν και το πιστωτικό τους προφίλ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον παράλληλη στρατηγική, αλλά βασικό κριτήριο χρηματοδότησης, καθώς συνδέεται άμεσα με το κόστος, τον κανονιστικό κίνδυνο και την πρόσβαση σε κεφάλαια.

Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύονται ως καταλύτες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, επιτρέποντας καλύτερη πρόβλεψη κινδύνων, βελτιστοποίηση κεφαλαίου κίνησης και πιο στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας αλλά συχνά είναι πιο εκτεθειμένες σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Eurobank, ως ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο, στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις του κλάδου. Προσφέρει σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης εμπορίου, εργαλεία βιώσιμης χρηματοδότησης και ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού έτοιμων για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Όπως τόνισε ο κ. Παναγή, το μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας χτίζεται μέσα από συνεργασίες και οικοσυστήματα, με τη σύμπραξη τραπεζών, επιχειρήσεων, τεχνολογικών παρόχων και ρυθμιστικών αρχών, μια προσέγγιση που η Eurobank θεωρεί στρατηγική αναγκαιότητα.