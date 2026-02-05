Η Volvo στη χειρότερη μέρα της ιστορίας της στις αγορές – Στο -22% η μετοχή, 68% μειώθηκαν τα έσοδα

Οι μετοχές της σουηδικής Volvo σημείωσαν βουτιά άνω του 22% το πρωί της Πέμπτης, θέτοντας την εταιρεία σε τροχιά για τη χειρότερη ημέρα της ιστορίας της στις αγορές.

Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ανήκει στην κινεζική Geely Holding, κατέγραψε σημαντική πτώση στα λειτουργικά κέρδη του δ’ τριμήνου, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, τις αρνητικές επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την ασθενή ζήτηση.

Η Volvo Cars δήλωσε ότι τα λειτουργικά έσοδα του τέταρτου τριμήνου, ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (200,46 εκατομμύρια δολάρια), κάτι που αντιστοιχεί σε μεγάλη μείωση 68% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

«Έχουμε μια πολύ απαιτητική αγορά, ειδικά στην Κίνα, με πολύ σκληρό ανταγωνισμό. Όλοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας έχουν το ίδιο πρόβλημα», δήλωσε την Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volvo Cars, Χάκαν Σάμουελσον, στο CNBC. Πρόσθεσε ότι η διακοπή των κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ και την Κίνα συμβάλλει επίσης σε «ένα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον».

«Ωστόσο, εσωτερικά έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τη μείωση του κόστους μας και την εξασφάλιση θετικής ταμειακής ροής, επομένως θα ήθελα να επισημάνω ως τα πιο σημαντικά θετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του έτους», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNBC